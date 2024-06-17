Стоимость ядерных боеголовок для новых американских МБР оценивается в $15 млрд - СМИ

Вашингтон. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Стоимость ядерных боеголовок для создаваемых в США новых межконтинентальных баллистических ракет (МБР) LGM-35A Sentinel оценивается в $15 млрд, следует из данных издания Defense One.

Только на программу создания ракет для замены устаревших МБР Minuteman III требуется $132 млрд. Еще не менее $100 млрд нужны будут на их обслуживание в течение 50-летнего срока эксплуатации, на который они рассчитаны.

Пока еще не построено ни одной новой ракеты. Первое испытание создаваемой американской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) LGM-35A Sentinel откладывается не менее чем на два года из-за значительного превышения расходов на программу и отставания в разработке ее систем, сообщало ранее издание, ссылаясь на представителя ВВС США.

"Первые летное испытание новой МБР ВВС США состоится не ранее февраля 2026 года", - отмечало издание, указывая, что реализация программы теперь еще больше отстает от графика. Ранее предполагалось испытать первую ракету в декабре 2023 года.

По словам представителя ВВС, реализация программы задерживается как из-за роста затрат, так и в связи с "увеличением сроков поставки компонентов системы наведения".

В настоящее время Пентагон пересматривает всю программу Sentinel после того, как программа превысила прогнозируемые затраты на 37% и теперь составляет почти $132 млрд.

Sentinel - это американская программа по созданию новой МБР с ядерной головной частью, которая придет на смену устаревшей LGM-30G Minuteman III, находящейся на вооружении с начала 1970-х годов. По данным Пентагона, новые МБР должны начать поступать на оснащение стратегических ядерных сил США в 2030 году.