Ответ ХАМАС на объявленный Байденом мирный план не противоречит принципам инициативы - глава политбюро движения

Дубай. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Ответ движения ХАМАС на недавнее предложение о прекращении огня в секторе Газа отвечает условиям данного плана, который в мае объявил президент США Джо Байден, заявил в воскресенье глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания.

"Лидер ХАМАС Исмаил Хания сказал, что позиция движения согласуется с базовыми принципами соглашения о перемирии, поддержанном ООН", - информирует телеканал "Аль-Джазира".

"Выступая в телевизионном обращении в честь Ид аль-Фитр, он также сказал, что ХАМАС готово принять соглашение, которое гарантирует на постоянной основе прекращение огня, полный вывод израильских сил из Газы, восстановление и обмен заложников на заключенных", - отмечает телеканал.

31 мая президент США Джо Байден огласил названное им израильским новое предложение по перемирию, состоящее из трех фаз. 11 июня посредники в лице Египта и Катар заявили о том, что получили ответ ХАМАС. Также стало известно, что ХАМАС внесло ряд поправок в проект мирной инициативы. Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что некоторые из предложений могут заработать, а другие - нет, но в детали вдаваться не стал.

В свою очередь Байден в минувший четверг заявил, что группировка ХАМАС не дает согласия на соглашение с Израилем о прекращении огня, несмотря на то, что ранее сама предлагала прекратить боевые действия на похожих условиях. Он пояснил, что "пока не ясно, дойдет ли этот процесс урегулирования до реализации". В пятницу лидеры стран G7 потребовали от ХАМАС согласиться на предложение, выдвинутое Байденом, о режиме прекращении огня в секторе Газа.