Войти
Интерфакс-АВН

Ответ ХАМАС на объявленный Байденом мирный план не противоречит принципам инициативы - глава политбюро движения

181
0
0
Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Архивное фото
Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Adel Hana

Дубай. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Ответ движения ХАМАС на недавнее предложение о прекращении огня в секторе Газа отвечает условиям данного плана, который в мае объявил президент США Джо Байден, заявил в воскресенье глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания.

"Лидер ХАМАС Исмаил Хания сказал, что позиция движения согласуется с базовыми принципами соглашения о перемирии, поддержанном ООН", - информирует телеканал "Аль-Джазира".

"Выступая в телевизионном обращении в честь Ид аль-Фитр, он также сказал, что ХАМАС готово принять соглашение, которое гарантирует на постоянной основе прекращение огня, полный вывод израильских сил из Газы, восстановление и обмен заложников на заключенных", - отмечает телеканал.

31 мая президент США Джо Байден огласил названное им израильским новое предложение по перемирию, состоящее из трех фаз. 11 июня посредники в лице Египта и Катар заявили о том, что получили ответ ХАМАС. Также стало известно, что ХАМАС внесло ряд поправок в проект мирной инициативы. Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что некоторые из предложений могут заработать, а другие - нет, но в детали вдаваться не стал.

В свою очередь Байден в минувший четверг заявил, что группировка ХАМАС не дает согласия на соглашение с Израилем о прекращении огня, несмотря на то, что ранее сама предлагала прекратить боевые действия на похожих условиях. Он пояснил, что "пока не ясно, дойдет ли этот процесс урегулирования до реализации". В пятницу лидеры стран G7 потребовали от ХАМАС согласиться на предложение, выдвинутое Байденом, о режиме прекращении огня в секторе Газа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Израиль
Катар
США
Похожие новости
08.10.2007
НЕСКОНЧАЕМАЯ МИЛИТАРИЗАЦИЯ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ. Военные расходы всех стран мира продолжают расти, утверждают эксперты СИПРИ
20.08.2007
Вашингтон вооружает союзников. США увеличили военную помощь странам Ближнего Востока
02.08.2007
Иран критикует планы увеличения американской военной помощи ряду ближневосточных стран
02.08.2007
США вооружат ближневосточных союзников против "российско-иранской угрозы"
01.08.2007
США завалят Персидский залив вооружениями на 20 млрд. долларов
01.08.2007
Объем новых контрактов на поставку США оружия в страны Ближнего Востока составит не менее 20 млрд. дол
07.03.2007
НА ПУТИ К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПАРТНЕРСТВУ НИКАКОЕ ДАВЛЕНИЕ ИЗВНЕ НЕ ПОВЛИЯЕТ НА СБЛИЖЕНИЕ САУДОВСКОЙ АРАВИИ С РОССИЕЙ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.06 01:18
  • 1
Эксперт: решения G7 по активам РФ ускорят создание в БРИКС независимой платежной системы
  • 17.06 00:26
  • 0
Перспективы (и проблемы) военного стоительства РФ и Запада (НАТО). Авиация.
  • 17.06 00:11
  • 9
В зоне СВО стали применять новый УМПБ Д-30СН
  • 16.06 23:27
  • 1954
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.06 21:50
  • 10
Возможный выход Армении не скажется на ОДКБ, заявили в Госдуме
  • 16.06 21:22
  • 297
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 16.06 21:22
  • 0
Перспективы (и проблемы) военного стоительства РФ и Запада (НАТО). СЯС
  • 16.06 19:44
  • 181
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 16.06 00:22
  • 499
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.06 19:42
  • 9
"Рособоронэкспорт" наблюдает рост спроса на Су-25, Ка-52 и беспилотник "Орлан"
  • 15.06 13:47
  • 2
Технический аспект расклада военных сил в Европе
  • 15.06 12:38
  • 6
В США рассказали о самых опасных российских ракетах в зоне СВО
  • 14.06 23:06
  • 0
Ответ на "Появится ли у России национальная идея?"
  • 14.06 12:46
  • 0
Американская кукла
  • 14.06 09:21
  • 1
Атомный подводный крейсер "Архангельск" в море