Associated Press: Компания против хуситов превратилась в самый напряженный морской конфликт со времен Второй мировой войны

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Офицеры и эксперты ВМС США заявили, что возглавляемая США операция против йеменских хуситов превратилась в самый напряженный морской конфликт со времен Второй мировой войны, пишет Associated Press.

Агентство опубликовало отчет, в котором говорится, что ВМС США десятилетиями готовились к борьбе с Советским Союзом, а затем с Россией и Китаем на мировых водных путях. Но вместо этого, им приходится бороться с «теневой» группировкой в Йемене, поддерживаемой Ираном.

Корреспонденты Associated Press пообщались с рядом офицеров ВМС США, чтобы ознакомиться с их оценкой ситуации в регионе после нескольких месяцев конфронтации, в ходе которой хуситы использовали беспилотники и ракеты для нападения на корабли, связанные с Израилем, и не позволяли им пересекать Красное море.

Я не думаю, что люди действительно понимают серьезность того, что мы делаем, и степень угрозы, с которой сталкиваются корабли

— сказал офицер Эрик Блумберг с американского военного корабля USS Labone, находящегося в Красном море.

А коммодор Дэвид Роу отметил, что военные корабли круглосуточно сталкиваются с постоянными угрозами и это продолжается месяцы.

По словам бывшего водолаза ВМС США а ныне старшего научного сотрудника Гудзоновского института Брайана Кларка, нынешние столкновения близ Йемена являются самыми напряжёнными для ВМС США со времен Второй мировой войны.