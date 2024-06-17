Захарова заявила, что соглашение с Украиной по безопасности важно США, пока это им выгодно

Официальный представитель МИД РФ отметила, что этот документ никакой силы уже не имеет

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. США ставят под сомнение даже резолюции СБ ООН, поэтому соглашение с Украиной по безопасности важно для Вашингтона, пока лишь это ему выгодно. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

"В Белом доме заявили, что не знают, сохранят ли будущие американские власти подписанное с Киевом соглашение по безопасности, - написала она. - Хотя это "соглашение" никакой силы уже сейчас не имеет, но все-таки дело не в этом. Для США любое соглашение имеет значение только до тех пор, пока оно ему выгодно".

Захарова напомнила, что глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер "этот же принцип распространил даже на обязательные для исполнения всем международным сообществом решения Совбеза ООН: "Это необязывающая резолюция, и я оставлю юристам-международникам детально высказаться по этому вопросу".

"Что уж говорить о бумажке, подписанной с террористом-наркоманом, чью легитимность ставят под сомнение даже в его собственной стране, - говорится в записи. - С другой стороны, большой вопрос, какую страну Зеленский считает своей".