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ТАСС

Пентагон заявил, что Запад не может ускорить некоторые поставки оружия Киеву

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Министр обороны США Ллойд Остин и президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе, 11 октября 2023 года
Министр обороны США Ллойд Остин и президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе, 11 октября 2023 года.
Источник изображения: © AFP 2023 / OLIVIER MATTHYS

Министр обороны США Ллойд Остин также отметил, что Западу нужно делать больше для обеспечения оперативной совместимости поставляемых Киеву систем вооружений

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Коллективный Запад не способен при всем желании ускорить поставки некоторых видов оружия и военной техники Киеву, хотя понимает, что ситуация на Украине находится на ключевом этапе. Это признал министр обороны США Ллойд Остин, выступая в Брюсселе на пресс-конференции по итогам очередного заседания глав военных ведомств стран - членов НАТО.

"На некоторые такие вещи требуется время. Даже на некоторые наши (американские - прим. ТАСС) поставки нужно время. К примеру, если вы собираетесь передавать новые [реактивные] системы [залпового огня] HIMARS, и я прямо сегодня потрачу деньги на это, то потребуется время на поставку", - сказал шеф Пентагона. По его словам, Соединенные Штаты призывают все страны Запада "двигаться быстрее" с передачей вооружений Украине. С этим может помочь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, убежден Остин. "Думаю, страны копают глубоко и предоставляют столько, сколько могут, когда могут. Однако надо, чтобы все делали немного больше. Мы находимся на достаточно ключевом этапе этой битвы, и Украина действовала очень хорошо", - заявил американский министр.

Он также отметил, что Западу нужно делать больше для обеспечения оперативной совместимости поставляемых Киеву систем вооружений. При этом Остин приветствовал намерение Парижа передать Киеву истребители Mirage 2000-5. "И я также приветствую вклад Франции, поскольку все [подобное] идет на пользу [Киеву и Западу]", - сказал по этому поводу министр.

Кроме того, он напомнил о намерении Запада передать Украине истребители-бомбардировщики F-16. "Мы должны гарантировать, что имеется все для управления двумя сложными системами, и одновременно защищать эти системы. <...> Нам надо лишь гарантировать, что мы увяжем воедино обслуживание [этих самолетов], гарантировать, что эти системы при применении на Украине будут оперативно совместимыми", - добавил Остин. 

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США
Украина
Франция
Продукция
F-16
HIMARS
Mirage-2000
Проекты
NATO
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