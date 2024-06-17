Пентагон заявил, что Запад не может ускорить некоторые поставки оружия Киеву

Министр обороны США Ллойд Остин также отметил, что Западу нужно делать больше для обеспечения оперативной совместимости поставляемых Киеву систем вооружений

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Коллективный Запад не способен при всем желании ускорить поставки некоторых видов оружия и военной техники Киеву, хотя понимает, что ситуация на Украине находится на ключевом этапе. Это признал министр обороны США Ллойд Остин, выступая в Брюсселе на пресс-конференции по итогам очередного заседания глав военных ведомств стран - членов НАТО.

"На некоторые такие вещи требуется время. Даже на некоторые наши (американские - прим. ТАСС) поставки нужно время. К примеру, если вы собираетесь передавать новые [реактивные] системы [залпового огня] HIMARS, и я прямо сегодня потрачу деньги на это, то потребуется время на поставку", - сказал шеф Пентагона. По его словам, Соединенные Штаты призывают все страны Запада "двигаться быстрее" с передачей вооружений Украине. С этим может помочь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, убежден Остин. "Думаю, страны копают глубоко и предоставляют столько, сколько могут, когда могут. Однако надо, чтобы все делали немного больше. Мы находимся на достаточно ключевом этапе этой битвы, и Украина действовала очень хорошо", - заявил американский министр.

Он также отметил, что Западу нужно делать больше для обеспечения оперативной совместимости поставляемых Киеву систем вооружений. При этом Остин приветствовал намерение Парижа передать Киеву истребители Mirage 2000-5. "И я также приветствую вклад Франции, поскольку все [подобное] идет на пользу [Киеву и Западу]", - сказал по этому поводу министр.

Кроме того, он напомнил о намерении Запада передать Украине истребители-бомбардировщики F-16. "Мы должны гарантировать, что имеется все для управления двумя сложными системами, и одновременно защищать эти системы. <...> Нам надо лишь гарантировать, что мы увяжем воедино обслуживание [этих самолетов], гарантировать, что эти системы при применении на Украине будут оперативно совместимыми", - добавил Остин.