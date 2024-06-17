Украине нужны и F-16, и французские Mirage - шеф Пентагона

Брюссель. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Глава Минобороны США Ллойд Остин в пятницу заявил, что приветствует планы о поставках Киеву как истребителей F-16, так и французских Mirage.

"Мы усердно работаем над тем, чтобы Украина этим летом получила F-16. Я надеюсь, что это произойдет. Я также приветствую вклад Франции", - сказал он после встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

По его словам, Украине нужны разные системы вооружений, и нужно обеспечить то, чтобы их можно было использовать одновременно.

"Нам нужно убедиться в том, что эти системы совместимы в применении", - отметил он.

На прошлой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна поставит Украине модернизированные истребители Mirage 2000-5, и программы подготовки пилотов для них будут реализованы "до конца года".

"Франция помогает Украине... Но мы не хотим эскалации. Очень конкретно: завтра во время моей встречи с Зеленским мы начнем новое сотрудничество, мы поставим Mirage 2000-5 и предложим подготовить пилотов", - сказал французский президент вечером в четверг в эфире телеканалов TF 1 и France 2. При этом Макрон не уточнил количество боевых самолетов, которые Париж поставит Киеву.

F-16 - американский многофункциональный лёгкий истребитель четвертого поколения, эксплуатируется с 1978 года. Считается самым массовым истребителем четвёртого поколения, всего построено более 4,6 тыс. самолетов, состоит на вооружении 25 стран, активно использовался в операции НАТО против Югославии и конфликтах на Ближнем Востоке.