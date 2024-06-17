Опубликованы кадры разработанной в Китае оснащённой ИИ турели, способной распознавать и сопровождать цели

Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы кадры испытаний созданной китайскими разработчиками турели, оснащенной системой обнаружения, распознавания и сопровождения целей с искусственным интеллектом.

Как утверждают разработчики, система способна распознавать цели размером 6,5x3 метра на расстоянии до 3,5 километров. Турель оснащена 905-нм лазерным дальномером, способным производить баллистический расчет до вражеской цели на расстоянии до двух километров.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Кроме того, система оснащена тепловизионным модулем с разрешением 640 x 512, что дает возможность осуществлять идентификацию и отслеживание целей вне зависимости от времени суток и погодных условий. Полученные изображения обрабатываются при помощи системы искусственного интеллекта.

Предполагается, что такие турели могут быть оснащены автоматическими винтовками, станковыми пулеметами и другими вооружениями. Система может устанавливаться на беспилотные платформы, включая робособак, беспилотные автомобили и БПЛА. Кроме того, возможна стационарная установка системы для выполнения оборонительных задач.

Также сообщается, что в Китае продолжается совершенствование робособак для выполнения различных задач. В частности, среди новых разработок представлены два робота-сапера, один из которых предназначен для обнаружения мин, а другой - для их обезвреживания. При этом оба устройства оснащены тепловизорами, что позволяет действовать ночью или в условиях плохой видимости, обеспечивая непрерывность проведения саперных работ.