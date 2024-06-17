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Интерфакс-АВН

Наличие у Украины F-16 не приведет к изменению ситуации в конфликте, считает американский военный

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Чарльз Браун
Чарльз Браун.
Источник изображения: military.com

Поставки самолетов вряд ли начнутся до июльского саммита НАТО

Вашингтон. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Получение Украиной истребителей F-16 может расширить возможности Украины, но не будет решающим фактором в ходе конфликта, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун.

"Только то, что у них будут F-16, - не приведет к внезапному волшебному успеху", - сказал он Defense News.

Тем не менее он признал, что "это может дать им (украинцам - ИФ) некоторые возможности". Это, как пишет издание, связано с тем, что наличие истребителей "позволило бы Украине увеличить дальность поражения (целей на территории России - ИФ) в тот момент, когда некоторые страны снимают ограничения на то, какие цели могут выбирать ее (украинские - ИФ) военные".

В статье отмечается, что в ходе поставок Киеву F-16 возник ряд проблем.

Первая - подготовка пилотов, способных управлять самолетом. Представитель Пентагона сообщил, что сейчас в Европе и США проходит обучение около десятка украинских пилотов, и, как пишет издание, "уже есть очередь из пилотов-иностранцев".

"Это всего лишь горстка пилотов, и это только пилоты", - сказал чиновник.

Он обратил внимание на то, что "почти также важны другие члены команды" - обслуживающий персонал, который поддерживает самолет в рабочем состоянии.

Издание пишет, что польза от F-16 также будет зависеть от запасов боеприпасов, которые можно будет на них использовать, "что уже было проблемой для других видов крупнокалиберного оружия на протяжении всей войны".

Defense News напоминает, что Украине было обещано, что F-16 начнут поступать к концу этого лета, отмечая, что "проблемы с их поставкой становятся все более очевидными", и "фактическая доставка их туда также оказалась удручающе длительной".

Браун, отвечая на вопрос, прибудут ли какие-либо самолеты к июльскому саммиту НАТО в Вашингтоне, сказал, что лучше было бы подождать.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Проекты
NATO
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