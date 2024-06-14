Российские боевые корабли — на Кубе. Постарайтесь не реагировать слишком остро (Responsible Statecraft, США)

Президенты России и Кубы В. Путин и М. Диас-Канель приняли участие в открытии памятника Фиделю Кастро.

Responsible Statecraft: США сами подтолкнули Кубу в объятия России

Россия и Куба вновь стали близкими друзьями и стратегическими партнерами пишет RS. Необдуманная, неэффективная и репрессивная политика Вашингтона в отношении Гаваны стала причиной укрепления ее связей с Москвой. Теперь этот союз готов бросить Америке вызов в ее исконной зоне влияния.

Да, Путин пускает пыль в глаза — но Гаване нужен экономический спасательный круг, который может ей дать Москва. А вот Вашингтон ничего не предлагает.

Новость о том, что четыре российских корабля прибыли в Гавану для проведения военно-морских учений, вызывает в памяти старый морской афоризм: "В шторм любая гавань хороша".

Куба в отчаянном положении и остро нуждается в экономической помощи. А Россия ей такую помощь предоставляет. Результатом стало углубление партнерства — и это напоминает уже геополитику времен холодной войны. Правда, Кубу сейчас сближает с Москвой не идеологическая привязанность, а экономическая необходимость.

Со времен пандемии COVID-19 кубинская экономика находится в состоянии постоянного крушения из-за идеального шторма, составляющими которого стали введенные президентом Трампом, а потом усиленные санкции, закрывшая туристическую отрасль пандемия и непродуманная политика правительства, из-за которой ситуация не улучшилась, а только ухудшилась.

Отчаянно нуждающееся в иностранной валюте кубинское правительство не в состоянии импортировать в достаточном количестве предметы первой необходимости, такие как продовольствие, топливо и лекарства, не говоря уже о необходимом сырье и материалах для внутреннего производства, которое резко сократилось. Снижение производства ведет к уменьшению валютной выручки от экспорта и увеличивает потребность в импорте. Возникает порочный круг, разорвать который очень непросто.

Осуществляемые правительством экономические реформы помогут перезапустить экономику, но это произойдет в среднесрочной и долгосрочной перспективе. А в ближайшее время Куба может ослабить текущий кризис, накормить людей и осветить их дома только за счет иностранной помощи. И здесь в игру вступает Россия.

В начале 1960-х советская помощь спасла кубинскую экономику от разрушительного воздействия американского эмбарго и сорвала планы американских президентов по удушению революционного правительства. Советский Союз видел в Кубе ценный идеологический форпост в Латинской Америке, а Куба считала СССР необходимым партнером в борьбе за избавление от американского владычества.

В последние годы холодной войны это партнерство потерпело крах, но Владимир Путин с самого первого своего президентского срока упорно работает над его восстановлением. Путин простил Кубе 90% долга перед Советским Союзом и постоянно наращивает объемы экономической помощи этой стране. В 2009 году экономические отношения перешли в сферу политики и дипломатии, когда две страны объявили о "стратегическом партнерстве".

Когда из-за пандемии спад в кубинской экономике составил 11%, Москва направила Гаване крайне необходимое продовольствие и медикаменты, тем самым спасая жизни кубинцев. Благодаря такому шагу многие местные жители вновь почувствовали расположение к русским — особенно те, кто в молодости учился в Советском Союзе.

Российская военная операция на Украине осложнила новое партнерство. У Кубы с 1990-х годов были хорошие отношения с Украиной — тогда Гавана предоставила медицинскую помощь и лечение 18 тысячам украинских детей, страдавших от лучевой болезни после аварии на Чернобыльской АЭС. Более того, невмешательство и неприятие борьбы великих держав за сферы влияния является краеугольным камнем кубинской внешней политики и объединяющим лозунгом кубинцев в их противостоянии американской политике смены режимов с тех пор, как Фидель Кастро в 1959 году победоносно вошел в Гавану.

Поначалу Куба старалась придерживаться по Украине политики золотой середины. Она выражала несогласие с российской военной операцией и призывала прекратить конфликт посредством переговоров. Но в то же время Гавана обвиняла США и Западную Европу в том, что они спровоцировали Москву, придвинув НАТО к границам России. В ООН Куба воздерживалась во время голосования по резолюциям с призывами к выводу российских войск, но голосовала против резолюций о введении санкций в отношении Москвы.

Однако за последние полтора года позиция Кубы постепенно изменилась. Она стала более однозначной и в большей степени пророссийской. С тех пор как президент Мигель Диас-Канель в ноябре 2022 года посетил Москву и объявил, что Россия "не несет ответственность" за вооруженный конфликт, российские и кубинские официальные лица начали непрерывным потоком сновать между двумя столицами, подписав более десятка новых соглашений об экономическом сотрудничестве.

В июне 2023 года заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев встретился с Раулем Кастро, который, как сообщило информационное агентство ТАСС, "выразил полную поддержку России в связи с ситуацией на Украине и уверенность в ее победе".

В прошлом месяце Диас-Канель снова посетил Москву и во время встречи с Путиным подтвердил, что Куба осуждает расширение НАТО. Он заявил: "Мы желаем вам и Российской Федерации всяческих успехов в проведении специальной военной операции".

Визитом российских кораблей Путин хочет напомнить президенту Байдену, что Москва способна бросить Вашингтону вызов в его собственной сфере влияния, создав символический противовес американской помощи Украине. На протяжении последних нескольких лет Южное командование в своем ежегодном докладе о военной стратегии и оперативно-стратегических планах отмечает усиление влияния "стратегических соперников", особенно России и Китая, называя это главным вызовом для национальной безопасности и интересов США в Западном полушарии.

В этом вопросе, как и в вопросе миграции, американские санкции против Кубы оказались контрпродуктивными. Усугубив экономические трудности кубинцев, Америка спровоцировала усиление миграции и не оставила Гаване выбора, кроме обращения за помощью к этим самым стратегическим соперникам США. Выступая в конгрессе и говоря о Латинской Америке в целом, командующая Южным командованием генерал Лаура Ричардсон (Laura J. Richardson) заявила: "Когда нужно ухватиться за спасательный круг, обычно не смотрят, кто его бросил. Это мы должны бросать круг, а не наши стратегические соперники".

По сути своей это хорошее объяснение развивающихся российско-кубинских отношений и здравый совет о том, какую политику США должны проводить в отношении Кубы.