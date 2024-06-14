Российский флот за рубежом: Сирия, Куба, Судан — и это не предел

Появление российских военных кораблей в Карибском море сильнее напугало американцев, чем действующую администрацию. И это даже к лучшему. Пока Джо Байден пытается уверить весь мир в неиссякаемой мощи Америки, его избиратели переживают по поводу русских, появившихся в шестидесяти милях от Флориды. И отчетливо вспоминают эпоху "холодной войны", когда на Кубе располагалась крупная военно-морская база СССР.

"Пентагон преуменьшает значение прибытия в среду четырех кораблей ВМС России на Кубу, поскольку официальные лица США признают, что корабли ВМС США "активно следили" за российскими кораблями, когда они направлялись в порт захода в Гаване. — тревожится телеканал ABC news. — На брифинге для прессы представитель Пентагона Сабрина Сингх преуменьшила значение прибытия российской военно-морской флотилии в Гавану, отметив, что это происходило несколько раз за эти годы, но признала, что военные силы США отслеживали корабли на пути на Кубу".

Совершенно дежурный комментарий представителя Пентагона журналисты АВС почему-то восприняли очень критически. В чем причина? Прежде всего в том, что обыкновенный дружественный визит российских кораблей приобретает символическое значение на фоне обострения обстановки на Украине.

"Время визита — пока администрация Байдена обдумывает, как далеко можно зайти в оказании помощи в защите Украины от России, — цитирует Reuters Уильяма Леогранде, профессора Американского университета. — Визиты российских военных кораблей — это способ Путина напомнить Байдену, что Москва может бросить вызов Вашингтону в его собственной сфере влияния".

Есть и вторая причина. "Официальный представитель США заявил, что визит в Гавану продлится несколько дней и что где-то на следующей неделе российская флотилия, как ожидается, зайдет в порт захода в Венесуэле", — подчеркивает ABC. Солидарен с нею и телеканал Fox News, который цитирует слова Бенджамина Гедана, директора Программы Латинской Америки вашингтонского аналитического центра Wilson Center: "Это также напоминает друзьям России в регионе, в том числе противникам США Кубе и Венесуэле, что Москва на их стороне".

Иными словами, в Америке вдруг сообразили, что не стоит, как это было с "мультиками" о гиперзвуковом оружии, воспринимать слова президента России в шутку. О праве нашей страны поставлять стратегическое оружие "в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России", Владимир Путин говорил на полном серьезе.

Как говорится, в любую игру можно играть вдвоем. Со времен окончания "холодной войны" Россия, верная своим обещаниям, перестала поддерживать бывших союзников по соцлагерю — и верила, что и ее бывшие противники будут вести себя так же. Но это совершенно не означает, будто в Москве забыли, как нужно дружить против Америки! Да, российская радиоразведывательная база в кубинском Лурдесе закрыта в 2002 году. В 2014 году Владимир Путин не подтвердил слухи о возобновлении ее работы. Но за десять лет многое изменилось, и если интересы России потребуют иного решения — оно наверняка будет принято.

Этого не могут не понимать в Вашингтоне. И потому, хотя и успокаивают (безуспешно!) журналистов, показывают, что всерьез обеспокоены прибытием российских кораблей на Кубу. "Официальные лица США сообщили CNN, что американские военные развернули корабли и самолеты для наблюдения за военными учениями России в Атлантике и Карибском бассейне и отслеживали российские суда, когда они в последние дни пересекали Атлантику по пути на Кубу, — отмечает канал. — Корабли ВМС США, которые отслеживали российские суда, включают эсминец ВМС США "Тракстун", эсминец ВМС США "Дональд Кук" и судно береговой охраны USCGC Stone, подтвердил официальный представитель США".

Особый акцент западные СМИ делают на том, что на борту фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и подлодки "Казань", несущих гиперзвуковые ракеты "Оникс" и "Циркон", нет ядерного оружия. Сразу понятно, что на том берегу Атлантики очень хорошо помнят времена Карибского кризиса. И подозревают, что на сей раз Москва не повторит ошибок Никиты Хрущева и не будет демонстрировать Америке своих намерений заранее.

Современное вооружение, кстати, вполне позволяет не размещать его на той же Кубе. Остров просто может обеспечить постоянное обслуживание российских кораблей, особенно подлодок класса "Ясень" — таких же, как "Казань". А отследить их, если они сами этого не захотят, будет более чем непросто. Об этом за океаном тоже знают — и тоже боятся.

"Официальные лица США и НАТО давно выражали беспокойство по поводу возможностей "Казани" и других подобных ей подводных лодок, — напоминает Business Insider. — Российские подводные лодки класса "Ясень", такие как "Казань", представляют серьезную угрозу <…> "Казань" была второй подводной лодкой в своем классе, но первой из новых модернизированных подводных лодок. Она заметно меньше и оснащена более тихим ядерным реактором".

Куда как хорошо, сидя далеко за океаном, подбрасывать дрова в конфликт на Украине, веря, что тебя-то он физически ни за что не коснется! И совсем другое дело, когда в ответ на все более активное участие в проки-войне противник приходит на порог твоего дома. Тут Вашингтону волей-неволей придется думать, кого лучше послушать: демократических "ястребов", требующих поддерживать киевского диктатора Зеленского столько, сколько нужно, или республиканских "голубей", требующих перестать тратить деньги американцев на украинский режим.

Появление боевого отряда кораблей Северного флота на Кубе и их грядущий визит в Венесуэлу — достаточный повод для того, чтобы аргументы "голубей" привлекли внимание. Америка готова воевать далеко и чужими руками, но совершенно не умеет делать это своими и на своей территории. Риск оказаться в таком положении, неизвестном США со времен Гражданской войны, сегодня весом.

Предупреждение президента России услышано. А теперь еще и подкреплено реальными действиями. Если кто-то не поймет с первого раза — можно напомнить. Например, возобновить деятельность военно-морской базы в Камрани (Вьетнам), где в 1980-х годах базировались советские дизельные подлодки, выходившие в Индийский океан.

Имея возможность базироваться на Кубе и в Сирии, договорившись с Суданом, готовым разместить у себя нашу базу, и другими африканскими странами, способными принимать российские корабли, наша страна восстановит военно-морскую структуру времен "холодной войны". На этот раз на более серьезной основе, чем навязанная союзникам коммунистическая идея.

Это, кстати, отлично понимают в Америке! "В отличие от первой холодной войны, кубинцев привлекает к Москве не идеологическая близость, а экономическая необходимость", — приводит Reuters слова профессора Леогранде. Стоило бы добавить: и понимание колоссальной опасности, которую сегодня представляет коллективный Запад во главе с Америкой для всех, кто не хочет жить в навязываемом "мире, основанном на правилах".

Антон Трофимов