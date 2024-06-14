Пентагон заявил о планах Запада передать Украине истребители F-16 летом

БРЮССЕЛЬ, 13 июня. /ТАСС/. Западные страны считают своей целью поставку Украине американских истребителей-бомбардировщиков F-16 этим летом. Об этом сообщил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун.

"Мы усердно работаем, чтобы убедиться, что у Украины есть все необходимое. Цель состоит в том, чтобы поставить ей F-16 этим летом", - сказал он, выступая в Брюсселе на пресс-конференции по итогам очередного заседания западной группы, занимающейся координацией поставок оружия и военной техники Украине.