CNN: в договоре по безопасности с Киевом нет конкретной денежной помощи от США

Документ предусматривает, что США в течение 10 лет будут продолжать обучение военнослужащих Украины, укреплять сотрудничество по производству оружия и военной техники, а также расширять обмен разведданными

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Соглашение США и Украины по безопасности, которое планируется подписать на полях саммита Группы семи в Италии, не будет предусматривать конкретную денежную помощь от Соединенных Штатов. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники в Белом доме.

По их информации, соглашение не включает какие-либо конкретные денежные обязательства для американской стороны. При этом в приложении к документу будут содержаться положения о намерении администрации президента США Джо Байдена работать с Конгрессом над выполнением обязательств в области безопасности, в том числе над "долгосрочным финансированием" Киева.

Соглашение предусматривает, что США в течение 10 лет будут продолжать обучение военнослужащих Украины, укреплять сотрудничество по производству оружия и военной техники, а также расширять обмен разведданными. Источники подчеркнули, что документ будет иметь статус "исполнительного соглашения" - так называется заключаемое президентом США соглашение с иностранными лидерами, которое не требует утверждения законодательного органа. В связи с этим оно будет иметь меньшую юридическую силу - может быть отменено будущей администрацией США и необязательно к исполнению следующим президентом.

В среду помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Байден подпишет по итогам встречи в Италии 13 июня соглашение по безопасности с Владимиром Зеленским, срок полномочий которого на посту президента Украины истек в ночь на 21 мая. По его словам, этот документ поможет Украине вступить в Организацию Североатлантического договора (НАТО).

Страны Группы семи на саммите НАТО в Вильнюсе летом 2023 года заявили о намерениях заключить с Киевом соглашения о гарантиях безопасности. Такие договоры Украина уже подписала с 14 странами. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в этих документах нет речи о гарантиях, но лишь констатируется то, что и так делается союзниками Киева, ничего сверх этого никто не обещает.