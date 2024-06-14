Канада направит Киеву 2,3 тыс. авиационных неуправляемых ракет - глава Минобороны

Брюссель. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Канада планирует поставить Украине 2,3 тыс. авиационных ракет, которые ранее были на вооружении канадских ВВС, заявил в четверг глава Минобороны страны Билл Блэр.

"Канада предоставит Украине 2,3 тыс. канадских авиационных ракет CRV7. Это вооружение ранее использовали Королевские ВВС Канады. (...) За прошедшие несколько месяцев мы тестировали эти ракеты, чтобы убедиться в их эффективности", - сказал он перед встречей министров обороны стран НАТО.

При этом он не уточнил, в какой срок осуществят поставки. Блэр добавил, что Канада продолжить тестировать эти ракеты, и по результатам испытаний отправит больше их Украине.