Войти
Интерфакс-АВН

Канада направит Киеву 2,3 тыс. авиационных неуправляемых ракет - глава Минобороны

331
0
0
Билл Блэр
Билл Блэр.
Источник изображения: i.ytimg.com

Брюссель. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Канада планирует поставить Украине 2,3 тыс. авиационных ракет, которые ранее были на вооружении канадских ВВС, заявил в четверг глава Минобороны страны Билл Блэр.

"Канада предоставит Украине 2,3 тыс. канадских авиационных ракет CRV7. Это вооружение ранее использовали Королевские ВВС Канады. (...) За прошедшие несколько месяцев мы тестировали эти ракеты, чтобы убедиться в их эффективности", - сказал он перед встречей министров обороны стран НАТО.

При этом он не уточнил, в какой срок осуществят поставки. Блэр добавил, что Канада продолжить тестировать эти ракеты, и по результатам испытаний отправит больше их Украине.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
26.03.2008
Рубаха на вырост
24.12.2007
Хорошо, что "Медведи" летают!
08.11.2007
Хорватия передала ВС Афганистана 1000 автоматов AK-47
24.10.2007
Сотрудничеству России и Китая по истребителю пятого поколения мешает недоверие
08.10.2007
НЕСКОНЧАЕМАЯ МИЛИТАРИЗАЦИЯ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ. Военные расходы всех стран мира продолжают расти, утверждают эксперты СИПРИ
17.07.2007
Россия приостановила участие в ДОВСЕ, но дала Западу время на раздумья
18.04.2007
Видение главного направления
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.06 10:26
  • 4
Возможный выход Армении не скажется на ОДКБ, заявили в Госдуме
  • 14.06 09:21
  • 1
Атомный подводный крейсер "Архангельск" в море
  • 14.06 09:02
  • 10
Ответ на "В США приготовились к "распаду России""
  • 14.06 07:07
  • 1
Расклад военных сил в Европе
  • 14.06 06:08
  • 1910
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.06 04:58
  • 282
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 14.06 02:18
  • 1
Военкор: Ракетные установки НАТО на Украине, возможно, управляются дистанционно
  • 14.06 02:07
  • 1
Глава Роскосмоса заявил о намерении готовить кадры "практически с детского сада"
  • 14.06 01:54
  • 1
В центре "Небесный воин" создали квадрокоптер с системой сброса ВОГов револьверного типа
  • 13.06 15:49
  • 2
Трофейный украинский Т-72АМТ превратили в дистанционно управляемый танк Vася
  • 13.06 15:42
  • 467
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 13.06 11:39
  • 2
Появится ли у России национальная идея?
  • 13.06 10:47
  • 496
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 13.06 05:30
  • 179
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 13.06 02:56
  • 16
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У