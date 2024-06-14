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Вестник Мордовии

БМР-3М "Вепрь" с "супермангалом" на базе Т-90А - идеальная штурмовая машина

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Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Российская боевая машина разминирования БМР-3М "Вепрь" обладает уникальными возможностями по проделыванию проходов в минных полях. Свои возможности она неоднократно демонстрировала в ходе СВО.

Например, инженерный танковый минный трал ТМТ-С способен обезвреживать различные типы современных мин, в том числе противобортные. При необходимости можно провести аварийную отцепку применяемого оборудования без выхода экипажа.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

"Вепрь" имеет хорошую защиту. Так, основная броня усилена противокумулятивным "Контакт-1". Проведены работы по улучшению стойкости днища.

По мнению военных экспертов, оборудование БМР-3М дополнительными экранами, по типу "супермангал", сделают его вообще труднопоражаемым. По сути, в таком виде она становится идеальной штурмовой машиной.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Кроме экипажа из двух человек внутри также помещаются еще не менее трех бойцов. Имеется 12,7-мм пулеметная установка закрытого типа.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Мощность двигателя - 1000 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 60 км/ч. Во время траления - 15 км/ч. Запас хода по топливу - 550 км.

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМР-3М Вепрь
Т-90 "Владимир"
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