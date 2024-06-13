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Интерфакс-АВН

Более 300 физических и юридических российских и связанных с Россией лиц включены в санкционный список США - Минфин

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Здание минфина США
Здание минфина США.
Источник изображения: AP Photo/ Patrick Semansky

Новые меры затронули сферу энергетики и ВПК

Вашингтон. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Минфин США в среду объявил о новых ограничительных мерах в отношении России; они затрагивают более 300 физических и юридических лиц, как из России, так и из-за рубежа.

"Сегодняшние действия ограничивают возможность использования преимуществ некоторого программного обеспечения и информационных технологий США. Они охватывают более 300 физических и юридических лиц, как в России, так и за ее пределами - в Азии, на Ближнем Востоке, в Европе, в Африке, Центральной Азии и в Карибском бассейне, услуги которых позволяют России обходить санкции", - говорится в пресс-релизе, опубликованном Минфином США.

В нем отмечается, что меры направлены против военно-промышленного комплекса России, а также на "ограничение доходов в энергетической сфере".

В частности, под санкции попали компания "Станкомаш", Индустриальный парк "Станкомаш", Алексинский опытный механический завод, Амурский металлургический комбинат, а также связанная с "Уралвагонзаводом" компания.

В новых санкционных списках числятся китайские физические и юридические лица, компании из Белоруссии и Турции.

Среди физических лиц, кого затронули санкции, - глава Гагаузской автономии в Молдавии Евгения Гуцул.

Ограничительные меры введены совместно с государственным департаментом США.

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Страны
Белоруссия
Молдавия
Россия
США
Турция
Компании
Станкомаш
Уралвагонзавод
Проекты
ИТ
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