Отряд кораблей Северного флота завершил учения по применению высокоточного ракетного оружия в Атлантике - Минобороны РФ

Москва. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Многоцелевая атомная подлодка "Казань" и фрегат "Адмирал Горшков" завершили учение по применению высокоточного ракетного оружия в Атлантике, заявили в Минобороны РФ в среду.

"За несколько часов до захода в порт столицы Республики Куба разнородная тактическая корабельная ударная группа в составе фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и атомного подводного ракетного крейсера проекта 885М "Казань" завершила учение по применению высокоточного ракетного оружия", - говорится в сообщении.

По словам военных, экипажи отработали применение высокоточного ракетного оружия компьютерным моделированием по морским целям, обозначающим корабельные группировки условного противника и находящимся на удалении свыше 600 километров.

"Операторами на автоматизированных рабочих местах вводились параметры имитированных надводных целей и производилось поражение этих объектов без фактического пуска ракет", - отметили в военном ведомстве.

Командир фрегата "Адмирал Горшков" Павел Конов сообщил, что экипаж отработал действия по нанесению ракетного удара по надводным целям противника с использованием высокоточного оружия большой дальности.

Также он отметил, что техника сработала без отказов. "Нормативы отработаны согласно временным рамкам, материальная часть действия по ее отказу - нет, оцениваю учение на оценку отлично", - сказал Конов.

Также сообщается, что целеуказания поступали из вертолета Ка-27, поднятого в воздух с борта фрегата "Адмирал Горшков", а атомная подлодка "Казань" проводила тренировку, находясь в подводном положении.

11 июня в Минобороны РФ заявили, что многоцелевая атомная подлодка "Казань" и фрегат "Адмирал Горшков", оснащенный гиперзвуковыми ракетами "Циркон", отрабатывают применение высокоточного оружия в ходе учения в Атлантическом океане.

6 июня в министерстве обороны Кубы сообщили, что четыре корабля ВМФ России посетят порт Гаваны с визитом 12-17 июня. По данным ведомства, речь идет о фрегате "Адмирал Горшков", атомной подлодке "Казань", морском танкере "Академик Пашин" и океанском спасательном буксире "Николай Чикер".

Согласно открытой информации, "Адмирал флота Советского Союза Горшков" - головной фрегат проекта 22350, он стал первым носителем гиперзвуковых ракет "Циркон" (корпорация "Тактическое ракетное вооружение"). Корабли данного проекта оснащаются также крылатыми ракетами "Калибр" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").