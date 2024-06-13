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ТАСС

Фрегат "Адмирал Горшков" и АПЛ "Казань" отработали применение ракетного оружия по целям

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Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков"
Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков".
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ

Операторы на автоматизированных рабочих местах вводили параметры имитированных надводных целей и производили поражение этих объектов без фактического пуска ракет, рассказали в Минобороны России

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Экипажи фрегата "Адмирал Горшков" и атомной подводной лодки "Казань" в ходе учений отработали применение высокоточного ракетного оружия по морским целям, обозначающим корабельные группировки условного противника и находящимся на удалении свыше 600 км. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе учения экипажи фрегата и атомной подводной лодки отработали применение высокоточного ракетного оружия способом компьютерного моделирования по морским целям, обозначающим корабельные группировки условного противника и находящимся на удалении свыше 600 километров", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что операторы на автоматизированных рабочих местах вводили параметры имитированных надводных целей и производили поражение этих объектов без фактического пуска ракет.

В Минобороны РФ отметили, что для выдачи целеуказаний входе учений использовался корабельный вертолет Ка-27, поднятый в воздух с борта фрегата "Адмирал Горшков". АПЛ "Казань" проводила тренировку, находясь в подводном положении.

"Адмирал Горшков" и "Казань" являются носителями современного высокоточного ракетного оружия, в том числе гиперзвуковых ракет "Циркон", крылатых ракет "Калибр" и противокорабельных ракет "Оникс". 

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
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