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Интерфакс-АВН

Армения выйдет из ОДКБ - Пашинян

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Астахов

Премьер Армении заявил, что организация представляет из себя "блок-пузырь"

Ереван. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения покинет ОДКБ.

"Выйдем. Мы решим, когда", - сказал Пашинян в рамках "правительственного часа" в парламенте, отвечая на реплику оппозиционного депутата, почему Армения, выражая недовольство ОДКБ, не выходит из нее.

"А вы что думаете? Какой следующий шаг? Вы думаете, что вернемся назад? Нет, другого пути нет. Не беспокойтесь, назад не вернемся", - отметил премьер Армении.

Ранее Пашинян заявлял, что Ереван заморозил свое участие в ОДКБ.

Выступая в парламенте в эту среду, 12 июня, Пашинян отметил, что после прихода к власти в 2018 году он заявлял, что Армении угрожает опасность.

"А виновными в этой угрозе были те, которые в апреле 2018 года говорили, что Армения не должна надеяться, что Азербайджан не попытается решить вопрос Карабаха путем войны. Виновны те, которые сформировали блок-пузырь, члены которого, оказалось, вместо того, чтобы выполнять договорные обязательства, вместе с Азербайджаном планировали против нас войну", - заявил премьер Армении.

Он отметил, что правительство Армении "идет к построению реальной Армении".

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Азербайджан
Армения
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ОДКБ
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