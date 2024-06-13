Минобороны РФ: к учению нестратегических ядерных сил привлечены Ленинградский военный округ и ВМФ

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» выдвигается к месту пуска ракет на учениях.

Москва. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Минобороны РФ сообщило, что в рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил ракетчики Ленинградского военного округа отрабатывают подготовку применения "Искандеров", ВМФ - снаряжение кораблей и патрулирование.

"В рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков", - сообщили в Минобороны РФ.

"Личный состав задействованных в учении экипажей кораблей Военно-Морского Флота осуществит снаряжение учебными специальными боевыми частями крылатых ракет морского базирования и выходы в назначенные районы патрулирования", - заявили в ведомстве.

На представленных Минобороны РФ кадрах демонстрируется движение военной колонны с комплексами "Искандер" и погрузка на корабли ракет.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что стартовал второй этап учения нестратегических ядерных сил, военные РФ и Белоруссии отработают подготовку к боевому применению такого оружия.

"В соответствии с решением президента Российской Федерации начался второй этап учения нестратегических ядерных сил", - сообщили в военном ведомстве.

"В ходе учения будут отработаны вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь к боевому применению нестратегического ядерного оружия", - заявили в Минобороны РФ.

Там отметили, что учения направлены "на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства".

В Минобороны РФ напомнили, что в рамках первого этапа учения личным составом ракетных соединений Южного военного округа были отработаны задачи получения учебных специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков.