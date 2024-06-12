АПЛ "Казань" и фрегат "Адмирал Горшков" отрабатывают применение высокоточного оружия в Атлантике - Минобороны РФ

Москва. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Многоцелевая атомная подлодка "Казань" и фрегат "Адмирал Горшков", оснащенный гиперзвуковыми ракетами "Циркон", отрабатывают применение высокоточного оружия в ходе учения в Атлантическом океане, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"Разнородная тактическая корабельная ударная группа Северного флота в составе многоцелевого атомного подводного ракетного крейсера проекта 885М "Казань" и фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков", выполняющие задачи дальнего похода, приступила к проведению учения по применению высокоточного ракетного оружия в Атлантическом океане", - говорится в сообщении.

"В рамках учения экипажи фрегата и атомного подводного ракетного крейсера отрабатывают применение высокоточного ракетного оружия способом компьютерного моделирования по морским целям, обозначающим корабельные группировки условного противника и находящимся на удалении свыше 600 километров", - заявили в ведомстве.

6 июня в министерстве обороны Кубы сообщили, что четыре корабля ВМФ России посетят порт Гаваны с визитом 12-17 июня. По данным ведомства, речь идет о фрегате "Адмирал Горшков", атомной подлодке "Казань", морском танкере "Академик Пашин" и океанском спасательном буксире "Николай Чикер".

Согласно открытой информации, "Адмирал флота Советского Союза Горшков" - головной фрегат проекта 22350, он стал первым носителем гиперзвуковых ракет "Циркон" (корпорация "Тактическое ракетное вооружение"). Корабли данного проекта оснащаются также крылатыми ракетами "Калибр" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").