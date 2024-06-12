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Шойгу назвал учения ядерных сил ответом на наращивание потенциала НАТО у границ РФ

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Шойгу: учения ядерных сил РФ — ответ на наращивание потенциала НАТО у границ

Россия, проводя учения нестратегических ядерных сил, отреагировала на наращивание военного потенциала государств НАТО у своих границ. Об этом 11 июня заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.

«Наши учения — адекватное реагирование на поддержку Западом киевского террористического режима, активное участие натовских военных в боевых действиях на Украине и фактическое разрешение Киеву наносить ракетные удары по российским гражданским объектам», — сказал он в беседе с «Российской газетой».

Шойгу обратил внимание на то, что мировое сообщество в целом сдержанно отреагировало на учения РФ и Белоруссии. По его словам, всё большее число государств осознают, что к деградации ситуации в сфере международной безопасности привели действия США по подрыву режимов контроля над вооружениями.

Ранее в этот день Минобороны России сообщило о начале второго этапа учений нестратегических ядерных сил, который направлен на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии для обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.


Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что такие учения являются нормальной практикой. Вооруженные силы на должном уровне поддерживают свою боеготовность, проводя маневры с определенным типом вооружений, добавил он.

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