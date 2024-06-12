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Эхо Карибского кризиса. Вашингтон приказал следить за российскими кораблями (CBS News, США)

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Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков»
Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков».
Источник изображения: © РИА Новости Павел Львов

CBS News: корабли ВМС США будут следить за учениями российского флота у Кубы

ВМС США будут следить за российскими кораблями, направляющимися в порт Гаваны, сообщает CBS News. При этом, по словам американских чиновников, Вашингтон не видит угрозы в предстоящих учениях в Карибском бассейне.

На этой неделе на Кубу должны прибыть три российских корабля и одна атомная подводная лодка, которые проведут военные учения в Карибском море. Эти учения не представляют угрозы для США, однако Америка отправила свой военный флот следить за русскими, о чем американские представители сообщили CBS News.

Российские боевые корабли должны прибыть в Гавану в среду и останутся там до следующего понедельника, сообщило в своем заявлении кубинское министерство иностранных дел. Американский официальный представитель рассказал корреспонденту CBS News Дэвиду Мартину, что, согласно оценкам разведывательного сообщества США, подводная лодка из состава прибывающей группы имеет ядерную силовую установку, но не несет на борту оружие массового поражения.

"У нас нет сведений и свидетельств того, что на этих учениях будет разыгран сценарий с ядерным оружием или что оно будет находиться на борту этих кораблей", — рассказал на прошлой неделе старшему политическому корреспонденту CBS News в Белом доме Эду О'Кифу (Ed O'Keefe) координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби (John Kirby).

Какие российские корабли прибудут на Кубу?

Согласно сообщению кубинского МИД, на учения прибудет российский фрегат, топливный танкер и спасательный буксир. Три корабля и подводная лодка пройдут через Атлантический океан по отдельности, заявил Мартину американский официальный представитель.

За подводной лодкой следят два американских эсминца и два корабля с буксируемыми гидролокаторами. Еще один эсминец и катер береговой охраны США следуют за тремя российскими кораблями.

По сообщениям кубинского министерства иностранных дел, один из прибывающих российских кораблей поприветствует Кубу 21 орудийным залпом. После этого Москва в предстоящие недели приступит к проведению воздушных и военно-морских учений в Карибском море, о чем Мартину сообщил другой американский источник.

В учениях также примут участие бомбардировщики большой дальности. Как сообщил американский представитель, это будут первые с 2019 года авиационные и военно-морские маневры России в Карибском бассейне. Учения будут проводиться летом, а их кульминацией станут осенние международные военно-морские маневры.

"Безусловно, они сигнализируют о своем недовольстве тем, что мы делаем для Украины, — сказал Кирби. — Поэтому мы будем наблюдать, мы будем следить за ними. Здесь нет никакой неожиданности. <…> Но мы не ждем, мы не ожидаем, что будет непосредственная или вообще какая-либо угроза американской национальной безопасности в этом регионе, в Карибском регионе или где-то еще".

Американский представитель сказал Мартину, что эти корабли также могут прибыть в Венесуэлу.

В чем заключался Карибский кризис?

Эти события в зоне Карибского моря существенно отличаются от Карибского ракетного кризиса, который произошел 60 с лишним лет назад. Он случился в 1962 году, когда Соединенные Штаты обнаружили на Кубе стартовые площадки для советских баллистических ядерных ракет.

За 13 дней этот кризис поставил СССР и США на грань ядерной войны. Конфликт удалось предотвратить, когда администрация Кеннеди заключила соглашение с Кремлем о выводе ракет с Кубы.

Автор: Алекс Сандби (Alex Sundby)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Венесуэла
Куба
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Проекты
Военные учения
Ядерный щит
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