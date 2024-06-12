Старт с экватора: настоящее и будущее космических технологий Африки - Мнения ТАСС

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Михаил Котов — об африканских спутниках и перспективах космических программ на континенте

Африка огромна. Ее площадь составляет более 30 млн кв. км. Это площадь Китая, США и Канады, вместе взятых, или 55 таких стран, как Франция. На этой территории живет почти 1,5 млрд человек, что составляет 18% населения Земли. Согласно прогнозу Африканского банка развития, сразу пять стран Африки в 2023–2024 годах войдут в топ-10 самых быстрорастущих экономик мира: Руанда, Кот-д'Ивуар, Бенин, Эфиопия и Танзания. Несмотря на проблемы, темпы роста во всех регионах Африки остались положительными в прошлом году и будут стабильными в следующие два года.

При этом Африку совершенно не принято связывать с инновациоными сферами, например космонавтикой. Любые новости о заключении контрактов с африканскими странами, судя по моим наблюдениям, воспринимаются большей частью общества как что-то совсем несерьезное или же вызывают удивление. Тем не менее Африку и космические исследования связывает довольно долгая совместная история.

Обсерватории и спутники

Первая обсерватория на континенте в районе Кейптауна (ЮАР) появилась по указанию британского короля Георга IV еще в 1820 году. Местные обсерватории позволили нанести на карты ранее неизвестные участки космоса, которые видны только из Южного полушария. Кроме того, они внесли значительный вклад в изучение климата нашей планеты.

При этом Африка, конечно, не могла включиться в космическую гонку XX века. В то время, когда СССР и США сражались за запуск первого спутника, в Африке было лишь девять независимых государств, и из них только три — южнее Сахары: Гана, Либерия, Эфиопия. К моменту старта Юрия Гагарина их стало более 20, однако слабая экономика и наличие социальных и политических проблем не позволили ни одной из африканских стран создать серьезную космическую программу.

К настоящему же времени 15 стран континента запустили в космос в общей сложности 59 спутников. Правда, пока что все запуски были сделаны при помощи операторов из других стран, сами космические аппараты тоже произведены за пределами государств-отправителей. Согласно отчету Space Hubs Africa, к 2025 году планируется отправить 125 новых спутников.

Первый искусственный спутник был запущен в 1998 году Египтом, последний пока — Джибути в ноябре 2023 года. Для большинства государств Африки это в основном спутники дистанционного зондирования Земли, использующиеся для наблюдения за территорией страны: кадастровая оценка, предупреждение пожаров и незаконной вырубки, съемка местности в случае природных и техногенных катастроф.

Египет впереди всего континента

Логично, что сегодня самой космически развитой державой Африки является Египет. С 1998 года и до настоящего времени Каир обзавелся 10 спутниками, из которых 9 находятся на орбите. В их число вошли пять геостационарных аппаратов связи иностранного производства, два собственных низкоорбитальных кубсата (формат малых и сверхмалых аппаратов) и три заказных спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).

В космической программе Египта серьезную роль сыграли Россия и Китай. Пекин предоставил Каиру три гранта общей суммой около $150 млн — на эти деньги начато строительство Египетского космического города, который должен быть завершен к 2026 году. Он включит в себя 23 корпуса, включая здания Египетского космического агентства, Африканского космического агентства, проектного центра, завода по сборке спутников, центра интеграции и испытаний, наземной станции управления, Египетской космической академии и космического музея. Именно здесь Египет будет создавать собственные космические аппараты, постепенно повышая степень локализации. В настоящее время уже ведется разработка спутников ДЗЗ MisrSat III и NexSat 1 — под руководством Китая.

Россия традиционно создает для Египта космические аппараты серии EgyptSat. Это спутники для дистанционного зондирования Земли. Последний из аппаратов этой серии EgyptSat-А был запущен в 2019 году.

ЮАР как наиболее независимый пример

Роскосмос также имеет опыт разработки и вывода на орбиту спутников в интересах стран Африки. С российских космодромов запускали спутники для Алжира, Анголы, Египта, Нигерии и Туниса. Например, NigeriaSat-1 был запущен с Плесецка, а NigeriaSat-2 — с космодрома Ясный в Оренбургской области при помощи ракеты-носителя "Днепр".

Все больше китайских компаний считают Африку важной точкой приложения своих сил и средств — например, такие как CAST и Shenzhen DFH HIT. Серьезную долю на рынке пусков и создания космических аппаратов в Африке занимают европейские космические компании. Основную роль играют французские Airbus и ее "дочки" — Astrium и SSTL, а также Thales и немецкая TU Berlin.

Пожалуй, наиболее независимой в этой сфере можно назвать только Южно-Африканскую Республику, имеющую историческую основу для развития космической программы. В частности, имею в виду программу SUNSAT, которая была организована в 1992 году в Стелленбосском университете. 23 февраля 1999 года с космодрома на авиабазе Ванденберг с помощью ракеты-носителя "Дельта-2" был запущен первый спутник страны с аналогичным названием — Sunsat. К настоящему времени ЮАР самостоятельно изготавливает микроспутники для своей космической программы, а также имеет группировку, позволяющую закрыть потребности метеорологической службы страны.

Достаточно плотно ЮАР сотрудничает и с Россией. В 2023 году на территории этой страны открылся российский оптико-электронный комплекс оперативного мониторинга космического мусора (ОЭК ОКМ). Станция была построена в рамках совместного контракта российской Научно-производственной корпорации "Системы прецизионного приборостроения" (НПК СПП, входит в Роскосмос) и Южноафриканского национального космического агентства (САНСА). Инструменты комплекса могут обнаруживать космический мусор на высотах от 120 до 140 тыс. км, а также определять угловые координаты космических объектов и идентифицировать их с базой данных. Для России это уникальная возможность разместить свой комплекс в южном полушарии Земли, что повышает точность и эффективность всей системы.

Ранее также НПК СПП построило в ЮАР беззапросную измерительную систему "Сажень-ТМ". Ее основная задача — повышение точности российской навигационной системы ГЛОНАСС.

Кроме того, в сентябре 2023 года ЮАР присоединилась к российско-китайскому проекту строительства Международной научной лунной станции (МНЛС). Предполагается, что африканские специалисты помогут "осуществлять инженерные проекты на станции, а также при ее эксплуатации и обучении научного персонала".

Деньги от телевидения

Что же касается денег, то бюджеты государственных космических программ формируют лишь малую часть африканской космической экономики. В 2021 году ее объем оценивался в $19,5 млрд, к 2026 году его планируется повысить до $23 млрд. Для сравнения, общий объем мировой космической экономики превысил $540 млрд. При этом основные средства африканской космической сферы находятся у глобальных игроков, которые обеспечивают услуги показа спутникового телевидения на большей части континента. Таким образом, финансы в основном сосредоточены у трех групп: DSTv (ЮАР), Canal+ Afrique (Франция) и StarTimes (КНР). Именно продажа услуг спутникового ТВ и составляет основную часть космической экономики Африки. Телевизор любят смотреть везде, территории огромные, поэтому спутниковое ТВ едва ли не единственный вариант.

Также на этом рынке уже появился, но пока еще не набрал обороты Starlink от компании SpaceX. Его распространению пока мешает высокая цена терминала. Стоимость в $599 для новых клиентов не всем по карману среди отдельных домохозяйств в африканских странах. Возможный вариант — покупка одного терминала на всю деревню. Однако уже в ближайшие годы можно ожидать, что широкополосный доступ в интернет от Илона Маска станет новым стандартом для континента.

Итого

Какая именно космическая программа нужна странам Африки? Это космические аппараты дистанционного зондирования Земли, системы связи и геопозиционирования. До того как Африка начнет пилотируемую программу или исследование других небесных тел, важно использовать наиболее практичные космические решения, способные дать дополнительный толчок для роста национальных экономик.

Что может дать в ответ Африка? Этот континент остается одним из последних мест на нашей планете, где количество населения стабильно растет. Кроме всего прочего, он имеет прекрасные географические возможности для размещения обсерваторий, станций слежения, а в перспективе и космодромов, расположенных близко к экватору и имеющих поля падения в Индийском океане.