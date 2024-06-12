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Военное обозрение

«В ближайшие недели или месяцы»: Шольц анонсировал передачу Украине дополнительных ЗРК Patriot и IRIS-T

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Источник изображения: topwar.ru

Германия поставит Украине третий зенитный комплекс Patriot, систему ПВО планируется передать в ближайшее время. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

Немецкий лидер выступил на конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Берлине, заявив, что Германия и дальше будет поддерживать Зеленского и киевскую хунту. Шольц подтвердил, что немцы готовят к передаче Киеву третий ЗРК Patriot, а также зенитные системы IRIS-T и зенитные самоходные установки Gepard. Всё это «богатство», включая зенитные ракеты и боеприпасы, Зеленский получит в ближайшие «недели или месяцы».

Самая общая потребность украинской армии сейчас — это боеприпасы, оружие, особенно системы ПВО. Поэтому в течение ближайших недель и месяцев мы поставим в Украину третью систему ПВО Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракеты и боеприпасы.

— заявил Шольц, призвав остальные страны последовать примеру Германии и снабдить Украину зенитными ракетными комплексами для защиты от российских ракет.

Зеленский горячо поблагодарил Шольца за предоставленные системы ПВО, но напомнил, что Украине нужно как минимум семь батарей ЗРК Patriot, с меньшим числом Киев будет не в состоянии закрыть основные направления. Поэтому просроченный призвал власти европейских стран проявить «политическую волю» и обеспечить Киев необходимыми системами.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
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