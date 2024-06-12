С "Северной верфи" затребовали 267 млн рублей за так и недостроенный новый эллинг

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти принял к производству иск московского ООО "Отечественные системы и технологии" (ОСТ) к ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" на 267,2 млн рублей (с учётом процентов). Как сообщает Деловой Петербург, первое заседание назначено на 19 июня.

Поводом к разбирательству стал госконтракт на строительство нового эллинга "Северной верфи" за 7,8 млрд рублей, заключённый с ОСТ в 2020 году. Однако столичная компания обанкротилась: в декабре 2022 года Арбитражный суд Москвы признал ОСТ несостоятельными и открыл конкурсное производство, утвердив арбитражным управляющим Андрея Мошкина.

Вывод из эллинга судна тылового обеспечения "Всеволод Бобров" (проект 23120). "Северная верфь" Пресс-служба судостроительного завода "Северная верфь"

По его словам, компания ОСТ осталась должна не только контрагентам, но и своим сотрудникам – примерно 45 млн рублей. По закону долги по зарплате выплачиваются перед расчётом с другими кредиторами должника.

"В основном это задолженность перед работниками, которые как раз трудились в Петербурге на возведении судостроительного комплекса по контракту с "Северной верфью", – рассказал "ДП" конкурсный управляющий ОСТ Андрей Мошкин. – Чтобы погасить её, был подан ряд исков, в том числе и к "Северной верфи" на величину выполненных, но не оплаченных работ – 211 млн рублей".

При этом, обращает внимание Андрей Мошкин, на стройплощадке остались металлоконструкции, поставленные ОСТ, но "Северная верфь" не даёт возможности конкурсному управляющему провести их осмотр и инвентаризацию.

"Это прямой удар по интересам работников, которые здесь трудились и, несмотря на задержку зарплаты, до последнего продолжали исполнять госконтракт. Иск подан, спор непростой, но у нас есть твёрдые основания для успеха и погашения долгов – по крайней мере перед работниками ОСТ", – говорит Андрей Мошкин.

Как отмечает "ДП", претензии ОСТ и "Северной верфи" по контракту на постройку эллинга обоюдные. Судостроительное предприятие подало заявление о включении 113,3 млн рублей в реестр требований кредиторов ОСТ в рамках дела о банкротстве московской компании. Правда, пока суд не рассмотрел претензии корабелов.

"Северная верфь", входящая в Объединённую судостроительную корпорацию (ОСК, находится под управлением банка ВТБ), за последние годы предприняла три попытки возведения нового эллинга. Первым подрядчиком стал "Метрострой", с которым в 2017 году заключили контракт на 6,7 млрд рублей. Компания обанкротилась, не выполнив своих обязательств.

Вторым подрядчиком стала компания ОСТ. А в конце 2022 года корабелы заключили третий контракт – с ООО "ПК "РусГард", его сумма не разглашалась. Завершение стройки ожидалось в 2024 году. Но осенью 2023-го прежний глава "Северной верфи" Игорь Орлов сообщил, что с "РусГардом" договор расторгнут, а сам проект приостановлен.

В конце мая этого года глава ВТБ Андрей Костин рассказал в интервью "Фонтанке", что в планах банка – модернизация петербургских предприятий ОСК, которую планируется начать именно с "Северной верфи".

Новый эллинг необходим верфи для того, чтобы строить корабли большего водоизмещения.