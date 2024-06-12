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ТАСС

В Киеве министру обороны Нидерландов рассказали, что хотят получить F-16 как можно скорее

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Кайса Оллонгрен
Кайса Оллонгрен.
Источник изображения: rossaprimavera.ru

Министр обороны страны Рустем Умеров рассказал своей нидерландской коллеге о ситуации на поле боя и потребностях украинской армии

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Украинские власти рассказали министру обороны Нидерландов Кайсе Оллонгрен, которая прибыла в Киев с необъявленным визитом, что хотят получить истребители F-16 как можно скорее.

В Киеве Оллонгрен провела встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и министром обороны Рустемом Умеровым. На каждой из встреч поднималась тема передачи истребителей. "Ожидаем скорейшую передачу самолетов F-16", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале по итогам встречи.

Умеров также заявил, что передаче истребителей F-16 уделялось особое внимание. "Делаем все возможное, чтобы самолеты, пилоты и базы были готовы к бою как можно быстрее", - написал он на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Кроме того, Умеров рассказал своей нидерландской коллеге о ситуации на поле боя и потребностях украинской армии, а также призвал финансировать производство оружия на территории Украины.

Украина уже давно просит партнеров передать ей истребители F-16. Однако на Западе подчеркивают невозможность поставок Киеву таких самолетов без должной предварительной подготовки пилотов и персонала наземных служб. Дания, Нидерланды, США и несколько других западных стран в настоящее время принимают активное участие в подготовке украинских летчиков.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приводят к затягиванию ситуации. Он также отмечал, что эти истребители в случае их появления у ВС Украины будут гореть так же, как немецкие танки Leopard. 

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Дания
Нидерланды
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Персоны
Путин Владимир
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