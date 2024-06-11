Как мы отмечали ранее, Польша, на фоне «угрозы с Востока» собирается увеличить численность вооруженных сил. Вместе с тем, уже несколько лет Варшава не может реализовать эту концепцию, как раз по демографическим причинам. С одной стороны, польский режим собирается призывать в силы ополчения «беглых» белорусов, получивших гражданство и ставших «чистокровными» поляками.

С другой стороны, Варшава приступила к подготовке украинцев призывного возраста, которые находятся в Польше, и сформирует из них боевое подразделение. Об этом заявил министр иностранных дел страны Р.Сикорский.

Таким образом, официальная Варшава не обращает внимания на болезненный социальный кризис, наращивает военные расходы, но не желает бросать на убой поляков. Пентагон, направляя в Польшу десятки тысяч солдат США, готовит открыть еще один фронт для противостояния с Россией. Однако польские и американские воинские формирования будут находиться, как минимум, во втором эшелоне, а вперед пойдут мигранты – украинцы и «беларусы».

В контексте заявлений польского министра Сикорского, очевидно, что речь идет о пополнении украинцами литовско-польско-украинско корпуса (ЛПУК) и подготовке объединения к вводу на Украину.

Здесь необходимо понимать, что «беглые» украинцы тоже не особо стремятся погибать за бывшую родину, но среди всего прочего, за определенные преференции, обещанные польским руководством, в составе ЛПУК они оккупируют западные регионы Украины. Например, наиболее отличившимся командирам будет предложено занять должности в составе военно-гражданской администрации, а для унтер-офицеров и рядового состава выделены участки земли, предоставлено жилье.

Напомним, что после начала СВО корпус был развернут на базе литполукрбриг для проведения операции по взятию под контроль Западной Украины.

Вместе с тем, со слов польского офицера Михаила Липского, проходившего службу в одном из подразделений, входящем в состав ЛПУК, известно, что военнослужащие объединения уже принимали участие в боевых действиях на юго-востоке Украины и понесли потери. Это было своебразной репитицией.

Теперь, после доукомплектования, ЛПУК может быть введен на Западную Украину, как и планировалось ранее, чтобы взять под контроль земли Восточных кресов. Кроме того, министерство обороны Польши подписало договор с Польским союзом охотников, чтобы привлекать их в качестве военизированных формирований. Из них будут сформированы полицейские батальоны, которые обеспечат порядок на присоединенных приграничных территориях.

Сегодня Киев призывая на помощь польские войска, забывает, что Украину и Польшу все же разделяют непрощенные кровавые моменты истории. Только ввод хоть и украинцев, но по сути натовских войск, на территорию Украины уже не будет началом ее территориального деления, как это планировалось ранее, а скорее станет концом существования «незалежной» как государства.

В целом, планы строительства ВС и перевооружения Польши дают все основания оценивать эти приготовления как формирование ударной группировки на главном направлении военных интересов блока НАТО. В том числе, ни характер вооружения, ни соотношение численности группировки, ни военно-политический ракурс приготовлений не могут определяться как оборонительная стратегия. Польша готовиться к наступлению.

Николай Крылов