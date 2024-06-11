Cat Casino – преимущества использования промокодов

Казино предлагает клиентам получить бесплатные деньги несколькими способами. Бонусы выдаются за создание аккаунта, за привлечение новых клиентов на сайт, за прикрепление учетной записи к социальной сети ВКонтакте. Самый простой способ — вводить казино Cat промокоды в 2024 году. Комбинации публикуются в соцсетях. Также выдаются клиенту, если он прошел регистрацию по реферальной ссылке.

Преимущества использования промокодов

На сайте применяются не рубли, а внутренние деньги. Клиент пополняет счет в своей валюте. Далее происходит автоматический перевод на монеты по курсу 1 к 10. Бесплатные деньги могут использоваться для ставок в слотах и других играх. Сразу направить на вывод их не получится. На платформе действует система отыгрыша для депозитов и кешаутов.

Промокоды помогают повысить шансы на успех и уменьшить сумму проигрыша реальными деньгами. Комбинации предоставляются всем посетителям— активным пользователям и новичкам на площадке. К преимуществам такого бонуса относят:

Возможность опробовать слоты с минимальным риском.

После отыгрыша средств запрашивается кешаут на вывод.

Можно использовать в любых игровых автоматах на сайте.

Чтобы получить доступ ко всем функциям площадки, в том числе и к вводу промокодов, требуется пройти обязательную регистрацию. На сайте отсутствует возможность создания аккаунта по логину и паролю. Вместо этого проводится быстрая авторизация через поддерживаемые социальные сети:

ВКонтакте.

Яндекс.

Steam.

Google.

Клиент указывает данные от своего аккаунта в сервисах. После этого общедоступная информация перенаправляется на сайт казино и применяется для автоматического заполнения данных в Личном кабинете.

Создавать аккаунт могут совершеннолетние посетители.

Пользователь регистрирует только одну учетную запись. Все дополнительные аккаунты будут заблокированы администрацией в рамках действующих правил и соглашений.

Сколько бесплатных монет можно получить

Каждое отдельное промо предложение имеет свои условия. Используя рекламные акции на сайте Кэт, клиент соглашается с действующими правилами. Администрация может аннулировать конкретное предложение до окончания заявленного срока без уведомления. Информирование об актуальных бонусах ведется в казино по нескольким каналам:

Электронная почта.

Мобильный телефон.

Чат на сайте.

СМС.

Социальные сети.

Обязательное условие использования промо — пополнение баланса на 100 рублей и более. Если игрок соблюдает требования вейджера, деньги переводятся на основной счет, становятся доступны для кешаута.

Реферальный бонус от Cat Casino — не единственный способ получить бесплатные монеты. Сейчас клиентам предлагаются следующие акции: