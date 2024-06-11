Сноуден: проигрыш провоенных политиков на выборах в Европарламент – тревожный знак для Байдена

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Проигрыш провоенных политиков на выборах в Европарламент – тревожный знак для американского президента Джо Байдена. Похоже, мир может получить новый шанс.
Такое заявление сделал на своей странице в соцсети живущий в России бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден.
- написал он.
По мнению экс-разведчика, американскому президенту начинает открываться неприятная правда, а главные «ястребы» Евросоюза оказались жестоко наказаны.
Выборы в Европейский парламент проходили в государствах ЕС с 6 по 9 июня. На них партии лидеров двух ведущих держав Европы – ФРГ и Франции – оказались в проигрыше. Социал-демократическая партия Германии, в которой состоит немецкий канцлер Олаф Шольц, заняла лишь третье место, преодолев только 14-процентную отметку.
А на выборах в Европарламент, прошедших во Франции, партия «Возрождение» французского президента Эммануэля Макрона оказалась на втором месте. За нее проголосовало только 15,4 процента избирателей.
После этого глава Франции выступил с видеообращением к нации. В нем он объявил о роспуске Национального собрания (парламента) и о досрочных выборах в этот законодательный орган.
Результаты выборов в Европарламент прокомментировала в своем Telegram-канале спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. По ее словам, они свидетельствуют о несостоятельности Макрона и Шольца как национальных и европейских лидеров.