Войти
Военное обозрение

Сноуден: проигрыш провоенных политиков на выборах в Европарламент – тревожный знак для Байдена

219
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Проигрыш провоенных политиков на выборах в Европарламент – тревожный знак для американского президента Джо Байдена. Похоже, мир может получить новый шанс.

Такое заявление сделал на своей странице в соцсети живущий в России бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден.

Нехороший знак для Байдена

- написал он.

По мнению экс-разведчика, американскому президенту начинает открываться неприятная правда, а главные «ястребы» Евросоюза оказались жестоко наказаны.

Выборы в Европейский парламент проходили в государствах ЕС с 6 по 9 июня. На них партии лидеров двух ведущих держав Европы – ФРГ и Франции – оказались в проигрыше. Социал-демократическая партия Германии, в которой состоит немецкий канцлер Олаф Шольц, заняла лишь третье место, преодолев только 14-процентную отметку.

А на выборах в Европарламент, прошедших во Франции, партия «Возрождение» французского президента Эммануэля Макрона оказалась на втором месте. За нее проголосовало только 15,4 процента избирателей.

После этого глава Франции выступил с видеообращением к нации. В нем он объявил о роспуске Национального собрания (парламента) и о досрочных выборах в этот законодательный орган.

Результаты выборов в Европарламент прокомментировала в своем Telegram-канале спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. По ее словам, они свидетельствуют о несостоятельности Макрона и Шольца как национальных и европейских лидеров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Франция
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
06.02.2007
Константин Макиенко: За 15 лет Китай потребил до половины всех российских военных поставок за рубеж
27.12.2006
1112 самолетов за $12 млрд. ОАК хочет конкурировать с Boeing и Airbus
24.11.2006
КТО НАБИВАЕТ ПАТРОНАМИ ЗАКРЫТЫЕ МАГАЗИНЫ
20.11.2006
"Холодная война" между членами НАТО
10.11.2006
Оборонные бюджеты стран Европы растут крайне медленно - "Форкаст интернэшнл"
08.11.2006
Европа собирает армию Главным потенциальным противником является Россия
03.11.2006
Россия готова к конкуренции на китайском рынке вооружений после отмены эмбарго ЕС, заявил глава делегации РФ на авиасалоне в Чжухае
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.06 04:40
  • 1855
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.06 04:16
  • 2
Мантуров ожидает приток специалистов в реальный сектор экономики после СВО
  • 11.06 01:50
  • 0
Ответ на "В США приготовились к "распаду России""
  • 10.06 23:36
  • 12
В США приготовились к "распаду России"
  • 10.06 22:31
  • 2
«Мангалы на колёсах»: в западной прессе ёрничают по поводу решётчатой защиты малогабаритной техники ВС РФ
  • 10.06 20:30
  • 29
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 10.06 18:52
  • 0
Ответ на "Втянут ли украинские F-16 в конфликт НАТО?"
  • 10.06 17:13
  • 2
Ушел из жизни Генеральный конструктор ОДК Александр Ивах
  • 10.06 16:09
  • 0
Втянут ли украинские F-16 в конфликт НАТО?
  • 10.06 15:36
  • 4
Владимир Путин высказался о китайской экономической модели. Российские эксперты сходятся во мнении, что она эффективнее американской (Гуаньча, Китай)
  • 10.06 15:04
  • 1
В России оценили наследника «Солнцепека»
  • 10.06 10:43
  • 11
МС-21 готовится к первому полету
  • 10.06 10:39
  • 0
МОТ не имеет права выполнять политические заказы отдельных государств
  • 10.06 10:11
  • 0
Эвентуальная угроза: Как Беларусь готовится купировать агрессию НАТО
  • 10.06 09:04
  • 7
О воинственности Германии.