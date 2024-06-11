"Рособоронэкспорт" не видит необходимости откладывать поставки вертолетов инозаказчикам - Михеев

Москва. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил, что не видит предпосылок для откладывания переговоров с иностранными партнерами по вопросам поставки вертолетной техники.

"Российские вертолетостроители успешно справляются с возросшим спросом на внутреннем рынке, обеспечивая потребности Вооруженных сил Российской Федерации. При этом нет необходимости откладывать поставки и переговоры с иностранными партнерами",- заявил Михеев "Интерфаксу" на выставке HeliRussia 2024.

"Рособоронэкспорт" фиксирует рост спроса на современные российские военные вертолеты, показавшие высокие характеристики в реальных боевых действиях",- сообщил он.

Михеев отметил, что все модели вертолетов, продвигаемые сегодня на мировом рынке, способны эффективно уничтожать безэкипажные катера.