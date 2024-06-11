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Интерфакс-АВН

"Рособоронэкспорт" не видит необходимости откладывать поставки вертолетов инозаказчикам - Михеев

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Генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев
Генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Москва. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил, что не видит предпосылок для откладывания переговоров с иностранными партнерами по вопросам поставки вертолетной техники.

"Российские вертолетостроители успешно справляются с возросшим спросом на внутреннем рынке, обеспечивая потребности Вооруженных сил Российской Федерации. При этом нет необходимости откладывать поставки и переговоры с иностранными партнерами",- заявил Михеев "Интерфаксу" на выставке HeliRussia 2024.

"Рособоронэкспорт" фиксирует рост спроса на современные российские военные вертолеты, показавшие высокие характеристики в реальных боевых действиях",- сообщил он.

Михеев отметил, что все модели вертолетов, продвигаемые сегодня на мировом рынке, способны эффективно уничтожать безэкипажные катера.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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