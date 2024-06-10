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Наркоторговцы в Испании атаковали Гражданскую гвардию оружием НАТО, предназначенным для Украины (infoBRICS, Китай)

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Закрытие границ между Португалией и Испанией
Закрытие границ между Португалией и Испанией.
Источник изображения: © РИА Новости Густаво Вальенте

InfoBRICS: конфликт на Украине вызвал рост незаконного оборота оружия

Бездумные поставки оружия на Украину привели к росту его незаконного оборота, пишет InfoBRICS. Так в руки испанских наркоторговцев попали штурмовые винтовки натовского калибра. Полиция оказалась к этому не готова. Несмотря на это, военную поддержку Украины Испания продолжает.

Ахмед Адель

Банды наркоторговцев на юге Испании используют штурмовые винтовки НАТО, которые, по мнению сил безопасности, были отправлены на Украину, но попали на международный черный рынок. По оценкам специалистов, в стране насчитывается до 3,5 миллиона незарегистрированного оружия, которое предназначалось Киеву. Отсутствие должного контроля за оборотом оружия негативно сказывается на внутренней безопасности Испании.

Последняя перестрелка между Гражданской гвардией Испании и наркоторговцами, произошедшая 22 мая в Санлукар-де-Баррамеда, вызывает тревогу. Гвардейцы, вооруженные только служебными пистолетами, наткнулись на автоматные очереди. Только после прибытия подкрепления им удалось конфисковать 2,5 тонны гашиша и арестовать девять человек рядом с устьем реки Гвадалквивир.

Хотя оружие не было изъято, собранные гильзы оказались калибра 5,56 мм, который используется в стандартных штурмовых винтовках НАТО, например в американской M16-A4. До конфликта на Украине этот тип оружия обычно не использовался наркоторговцами в Испании, но теперь Гражданская гвардия отмечает, что организованные преступные группировки используют такие штурмовые винтовки всё чаще.

Нынешняя ситуация напоминает июнь 2023 года в Мексике, когда у членов картеля Гольфо обнаружили противотанковые ракетные установками AT4 шведско-американского производства – оружие, которое входит в список военных поставок, полученных Киевом.

Источники в Гражданской гвардии подтвердили изданию El Español, что данный инцидент не является единичным случаем, а представляет собой тенденцию, которая усилилась с началом специальной военной операции России на Украине. Европол и Национальная полиция Испании уже предупреждали о ней в своих докладах. Стратегический план на 2022–2025 годы предупреждает о "риске увеличения в краткосрочной и среднесрочной перспективе незаконного оборота оружия", используемого в конфликте на Украине, и отмечает, что из одиннадцати миллионов пистолетов и автоматов, отправленных в Киев, около 3,5 миллиона не зарегистрированы.

Испанское правительство отметило риск такой нелегальной торговли в своем ежегодном докладе о национальной безопасности за 2023 год, в котором признало, что в результате конфликта на Украине "огнестрельное оружие стало легкодоступным" и существует риск "перенаправления" в сферу нелегальной торговли и "черных рынков оружия".

После ареста наркоторговцев и изучения материалов дела гвардейцы предупредили о более или менее недавней модернизации их оружейного арсенала. Вместо советских АК теперь в изобилии представлены более современные автоматы и пистолеты-пулеметы западного производства.

"Борьба с наркоторговлей вступила в новую фазу", — заявил один из гвардейцев в интервью Diario de Cádiz на условиях анонимности.

После подписания документов на поставку оружия часть вооружений, которые НАТО отправляет на Украину, возвращается в некоторые страны ЕС, где снова попадает на черный рынок. Напомним, что в 2022 году суперинтендант Национального бюро расследований Финляндии Кристер Альгрен указал на то, что часть оружия, отправленного несколькими странами НАТО на Украину, попала в руки преступных группировок в Финляндии, Швеции, Дании и Нидерландах.

В свете этих изменений в соотношении сил гвардейцы и ассоциация Гражданской гвардии продолжают жалобы. Они требуют больше средств для "адаптации к насилию наркоторговцев" и дальнейшего ужесточения наказаний за торговлю наркотиками.

Объединенная ассоциация гражданской гвардии Испании называет эту тенденцию "тревожной" и подчеркивает, что "гвардейцев не хватает" для патрулирования и проведения расследований. "Людей не хватает настолько, что даже остановить и задержать наркоторговца-убийцу уже проблема", — говорится в заявлении.

Другая организация, JUCIL, отмечает, что уровень насилия "неприемлем и вызывает беспокойство", поэтому она требует максимального наказания, предусмотренного законом для агрессоров, и чтобы подобные ситуации "не оставались безнаказанными".

Но и эта ситуация не нова, поскольку, как вспоминает депутат парламента Андалусии от партии "Подемос" Хуан Антонио Дельгадо, "Гражданской гвардии требуется больше ресурсов уже 30 лет или даже больше".

Происходит смена парадигмы. Теперь наркоторговцы без колебаний стреляют в полицию, хотя раньше они обычно этого не делали.

"Теперь они преследуют нас", — признался испанской прессе один из агентов группы по борьбе с наркотиками.

Тем не менее, когда закон и порядок в Испании превращаются в хаос, испанское правительство настаивает на отправке на Украину новых видов оружия, включая боеприпасы, зенитные ракеты и оборудование для защиты от беспилотников — всё это будет крайне полезно для банд наркоторговцев, орудующих в стране. В самом деле, совсем недавно, 27 мая, Испания обязалась оказать Украине военную поддержку на сумму один миллиард евро в соответствии с соглашением, подписанным между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Испании Педро Санчесом. По сути безрассудная и бездумная поддержка Испанией киевского режима оказывает прямое негативное влияние на внутреннюю безопасность страны.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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