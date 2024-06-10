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Военное обозрение

Экономист Глазьев рассказал об основных принципах новой финансовой системы, которая может заменить долларовую

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Источник изображения: topwar.ru

Академик РАН, доктор исторических наук Сергей Глазьев в ходе Международного форума в Санкт-Петербурге изложил концепцию новой мировой финансовой системы, которая должна заменить существующую долларовую.

По словам Сергея Глазьева, американцы по-прежнему сильны в первую очередь благодаря выстроенной ими же валютной системе, когда международные платежи главным образом основываются на долларе США. Однако, хотелось бы того или нет властям и корпорациям США, такая система уже начинает терять позиции. Её призвана заменить новая система, которую предлагает к реализации Российская Федерация.

Экс-советник президента России:

Новая система должна быть основана на международном договоре. В её основе должна быть абсолютно прозрачная, цифровая валюта, которая не может принадлежать какой-то одной стране. В рамках этой концепции все международные платежи будут осуществляться посредством цифровой валюты, к пропорциональной эмиссии которой должен быть доступ у всех участников договора. Внутри стран, конечно же, будут сохранены обычные валюты.

По словам одного из ведущих экономистов России, такая система автоматически лишает те или иные страны возможности диктовать другим странам свои условия посредством санкций. Глазьев напомнил, что сегодня основные американские санкции осуществляются посредством банков. При новой же системе, когда будет действовать глобальный договор по цифровой валюте, банки стран мира становятся, по сути, равноправными, что исключает давление через какой-либо из них на ведение той или иной страной своей экономической деятельности.

Сама эта концепция фактически раскрывает то, почему же США так рьяно пытаются цепляться за свою «гегемонию». Ведь новая финансовая система, предлагаемая Россией, рушит систему долларового диктата, на которой основано само существование той самой американской гегемонии. Для США неприемлемо, чтобы они теряли возможность мирового финансового контроля, контроля со стороны ФРС и крупнейших корпораций. Но сила новой концепции в том, что она призвана освободить страны мира от долларового рабства – от тотального контроля своей политики со стороны Вашингтона. Безусловно, для десятков стран мира, включая страны БРИКС, эта идея очень привлекательна.

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Россия
США
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БРИКС
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