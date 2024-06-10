Войти
ТАСС

Орбан заявил о намерении Запада нанести РФ военное поражение ради ее богатств

216
0
0
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Источник изображения: © Sean Gallup/ Getty Images

По мнению премьер-министра Венгрии, различные "поставщики вооружений, кредиторы, биржевые спекулянты" уже пытаются нажиться на российско-украинском конфликте

БУДАПЕШТ, 8 июня. /ТАСС/. Страны Запада хотят нанести России военное поражение в конфликте на Украине, чтобы добраться до ее богатств, как они это пытались сделать в 1990-е годы. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу Hír TV.

"Западные лидеры, вставшие на тропу войны, хотят победить Россию военным путем. Их гениальный план абсолютно прост, потому что речь идет о деньгах, которые дают влияние и власть", - сказал он, отвечая на вопрос, почему Запад стремится к военной победе над Россией в украинском конфликте.

В связи с этим Орбан напомнил о периоде 1990-х годов, когда, по его словам, "европейцы были встречены в России с распростертыми объятиями и беспрепятственно внедрились в российскую экономику". Премьер считает, что Запад тогда пытался эксплуатировать Россию и Украину, но "русские в конце концов взяли все в свои руки и перестроили на свой собственный лад".

Сейчас многие на Западе хотели бы вернуться в те времена, "мечтают о великой перестройке на Востоке" и надеются, что конфликт на Украине предоставит для этого возможности, пояснил Орбан. По его мнению, различные "поставщики вооружений, кредиторы, биржевые спекулянты" уже пытаются нажиться на этом конфликте.

"А теперь просто расскажу вам относительно недавнюю историю, - сказал премьер. - Американцы продвигают отличное предложение о том, что они снова предоставят Украине кредит в размере $40 млрд, а европейцы, в свою очередь, дадут гарантии, что украинцы вернут этот долг". Орбан напомнил, что сейчас Украина погрязла в долгах, но раньше она тоже была богатой страной. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Россия
Украина
Разное
Кредитование
Похожие новости
16.02.2012
Суперпылесос
29.12.2009
На пути к апокалипсису
02.11.2009
Завершила свою работу выставка «Интерполитех-2009»
26.06.2009
Ле Бурже-2009: Украина вернулась с пустыми руками
27.04.2009
Исключительно в мирных целях
15.09.2008
Салон гидроавиации в Геленджике выходит на новый уровень. Самые большие в мире самолеты-амфибии пошли в серийное производство
13.08.2008
Кто на новенького?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.06 05:35
  • 3
О воинственности Германии.
  • 10.06 03:52
  • 1
Показано вооружение европейского истребителя «нового поколения» FCAS
  • 10.06 03:23
  • 1
Уральская компания объявила премию в 15 млн рублей за первый сбитый истребитель F-16
  • 10.06 03:16
  • 1
Как БРИКС создает новых союзников России
  • 10.06 03:12
  • 1
Демешин заявил о необходимости диверсификации ОПК в Хабаровском крае
  • 10.06 02:20
  • 1838
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.06 19:52
  • 1
Перечень поручений по производству наиболее востребованной продукции ОПК подписан президентом РФ - Мантуров
  • 09.06 19:50
  • 1
Денис Мантуров: Для развития мощностей необходимо привлечение дополнительных дешевых денег
  • 09.06 19:50
  • 3
Владимир Путин высказался о китайской экономической модели. Российские эксперты сходятся во мнении, что она эффективнее американской (Гуаньча, Китай)
  • 09.06 15:15
  • 260
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 09.06 11:02
  • 17
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 09.06 05:23
  • 28
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 08.06 22:00
  • 1
Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил артиллерийские стрельбы в Атлантическом океане
  • 08.06 20:14
  • 3
«Ростех» прокомментировал дальность «Мальвы»
  • 08.06 14:24
  • 5
Американского «Шершня» заметили с новой ракетой