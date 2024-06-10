Орбан заявил о намерении Запада нанести РФ военное поражение ради ее богатств

По мнению премьер-министра Венгрии, различные "поставщики вооружений, кредиторы, биржевые спекулянты" уже пытаются нажиться на российско-украинском конфликте

БУДАПЕШТ, 8 июня. /ТАСС/. Страны Запада хотят нанести России военное поражение в конфликте на Украине, чтобы добраться до ее богатств, как они это пытались сделать в 1990-е годы. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу Hír TV.

"Западные лидеры, вставшие на тропу войны, хотят победить Россию военным путем. Их гениальный план абсолютно прост, потому что речь идет о деньгах, которые дают влияние и власть", - сказал он, отвечая на вопрос, почему Запад стремится к военной победе над Россией в украинском конфликте.

В связи с этим Орбан напомнил о периоде 1990-х годов, когда, по его словам, "европейцы были встречены в России с распростертыми объятиями и беспрепятственно внедрились в российскую экономику". Премьер считает, что Запад тогда пытался эксплуатировать Россию и Украину, но "русские в конце концов взяли все в свои руки и перестроили на свой собственный лад".

Сейчас многие на Западе хотели бы вернуться в те времена, "мечтают о великой перестройке на Востоке" и надеются, что конфликт на Украине предоставит для этого возможности, пояснил Орбан. По его мнению, различные "поставщики вооружений, кредиторы, биржевые спекулянты" уже пытаются нажиться на этом конфликте.

"А теперь просто расскажу вам относительно недавнюю историю, - сказал премьер. - Американцы продвигают отличное предложение о том, что они снова предоставят Украине кредит в размере $40 млрд, а европейцы, в свою очередь, дадут гарантии, что украинцы вернут этот долг". Орбан напомнил, что сейчас Украина погрязла в долгах, но раньше она тоже была богатой страной.