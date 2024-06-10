Третья мировая — так далеко и так близко… (Kayhan, Иран)

Kayhan: поставки дальнобойного оружия Киеву приведут к третьей мировой войне

На Украине уже не хватает мест на кладбищах, а ее всё продолжают толкать в пропасть, пишет Kayhan. Безрассудно нарушая красные линии России, Запад провоцирует третью мировую войну. При этом первыми погибнут те, кто больше всех рвутся ее начать.

Война на Украине продолжается уже третий год, жертвы исчисляются десятками тысяч, раненые — сотнями тысяч, беженцы, вынужденные покинуть свои дома — миллионами. Западные источники постоянно сообщают о полном разрушении инфраструктуры страны, и о нехватке свободных мест для захоронения жертв конфликта на кладбищах.

Чтобы компенсировать дефицит живой силы в ВСУ, глава киевского режима Владимир Зеленский приказывал отправлять на поле боя психически больных, заключенных, женщин, но эксперты утверждают, что для сохранения хоть какой-то обороноспособности от новых российских атак Украине необходимо увеличить свои вооруженные силы в три раза по сравнению с нынешней численностью.

При общей усталости страны от конфликта, износе инфраструктуры и количестве жертв эта задача представляется совершенно невыполнимой. На третий год войны кажется, что возглавляемый Соединенными Штатами Североатлантический альянс стремится расширить масштабы конфликта, безрассудно пересекая все красные линии, обозначенные Россией.

В последние дни использование экспертами и СМИ словосочетания "третья мировая война", применительно к текущему развитию событий на Украине уже совершенно никого не удивляет. Здесь нам хотелось бы рассмотреть, как блок НАТО расширяет масштабы конфликта, как реагирует на это Россия и насколько велика угроза реальной третьей мировой войны.

НАТО переходит все красные линии России…

На третий год вооруженного конфликта на Украине к дальнейшей эскалации ведет игра Запада с красными линиями России. В течение двух лет и нескольких месяцев конфликта, с 2022 по начало 2024 года Европа и США строго избегали поставок Украине оружия дальнего действия, которое позволяло бы наносить удары вглубь российской территории. Причина этого была совершенно ясна, поскольку Путин не раз выступал с суровыми предупреждениями о том, что обстрел российских городов натовским вооружением встретит немедленную резкую реакцию России. По этой причине в блоке не хотели, чтобы российско-украинский конфликт вызвал дальнейшую эскалацию напряженности в отношениях Запада и России.

Однако в последние недели и дни альянс начал давать зеленый свет не только на поставки оружия дальнего действия, но и на удары по российской территории, сопровождая это некими ссылками на "международное право". Америка недвусмысленно заявила, что начнет поставлять Украине ракеты большой дальности. А генеральный секретарь НАТО на прошлой неделе совершает еще один провокационный шаг: он обращается к странам, заявившим о поддержке Украины, разрешить Киеву использовать предоставленное вооружение для ударов по позициям и целям на российской территории. Йенс Столтенберг в интервью изданию Economist заявил, что в НАТО стоит задуматься о снятии "некоторых ограничений, которые были установлены для применения Украиной переданного вооружения". При этом Столтенберг ссылается на ситуацию, сложившуюся под Харьковом: "Сейчас, когда в районе Харькова недалеко от российской границы идут активные бои, запрет Киеву использовать вооружение против законных военных целей на российской территории затруднит украинцам оборону".

Это и подобные заявления вызвали бурную реакцию в Европе, Соединенных Штатах и самой России, тогда как большинство стран — членов НАТО отказались от отправки войск на украинскую территорию. Москва при этом предупредила, что если блок вмешается в конфликт на Украине, то война с Россией будет уже неизбежна. Многие стали обвинять в провокационных заявлениях французского президента Эммануэля Макрона, впервые допустившего участие военных альянса в боевых действиях на Украине. Многие допускали, что Макрон оговорился, либо его неверно поняли, однако после этого президент Франции, отвечая на критику со стороны отдельных западных лидеров в связи с его заявлениями, не раз давал понять, что он тщательно обдумал и взвесил свои слова, и именно так их и следует понимать.

Реакция России: от предупреждений до ядерных учений

Поскольку НАТО уже очевидно пересекают прочерченные Москвой красные линии, реакция правительства Путина становится все жестче с каждым днем. Москва и ранее неоднократно заявляла, что ответит на появление военных НАТО на украинской территории, как и на поставки дальнобойного вооружения, военными действиями против стран Альянса, которые осуществляют эти поставки. Одним из последних подобных заявлений стало предупреждение российского правительства о возможных ударах по Британии, если ракеты британского производства будут применены Украиной для атак российской территории.

Однако Россия уже давно не довольствуется лишь устными предупреждениями. Пару недель назад было объявлено о начале учений с ядерным — пока нестратегическим — вооружением вблизи границы с Украиной. Минобороны России выступило с обращением, в котором было подчеркнуто, что серия военных учений будет проводиться в ответ на провокационные заявления и угрозы западных политиков в адрес России. В продолжение этих учений с участием нестратегического вооружения на днях российские военные провели отработку применения сил с использованием ультразвуковых ракет.

Мировая война — насколько это возможно?

В течение двух последних лет с начала военного конфликта Украина стала непрерывно получать финансовую помощь и вооружение от западных стран, аргументируя это тем, что вероятное поражение в конфликте с Россией нанесет ущерб безопасности Америки и Европы и инициирует третью мировую войну. Украинские лидеры заявляют, что если они не будут получать оружие и боеприпасы, то страна падет и, как следствие, мировой порядок и безопасность будут разрушены, а Россия, не удовольствовавшись победой над Украиной, нападет на другие европейские страны.

Однако сообщения тех же западных источников отчетливо показывают, что, несмотря на масштабное получение вооружения из Америки и Европы, Киев не может изменить баланс сил на поле боя ввиду колоссальных потерь прежде всего в живой силе. Нехватка ресурсов оказывает настолько сильное давление на украинское правительство, что ему даже пришлось прибегнуть к мобилизации и отправке на фронт психически больных, женщин и престарелых.

Кроме того, согласно одобренным Верховной Радой новым законам, осужденные получают досрочное освобождение в обмен на подписание контракта с Вооруженными Силами. Некоторые украинские чиновники заявляют, что таким образом удастся обеспечить мобилизацию в ряды военнослужащих на фронте до 20 тысяч человек.

Кроме того, на сайте Верховной Рады сообщается, что Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за дезертирство до 8500 гривен (218 долларов). Среднемесячная зарплата на Украине при этом составляет около 560 долларов. Однако это не означает, что подобную зарплату получает большинство граждан страны — многие имеют намного меньший заработок.

В то же время правительство приостановило оказание консульских услуг для украинцев — мужчин призывного возраста, находящихся за границей, поскольку они "не участвуют в борьбе страны за выживание". Военные эксперты утверждают, что Украине необходимо увеличить в три раза численность своих вооруженных сил по сравнению с нынешней. Однако озвученные выше меры правительства Украины никак не помогут решить эту задачу — многим она представляется практически неразрешимой из-за внутренней ситуации на Украине, усталости населения от конфликта и усиливающегося недовольства.

Учитывая все это, кажется, что единственная цель Америки и Европы, намеревающихся предоставить Украине оружие дальнего действия, в сопровождении воинственной риторики состоит в том, чтобы только лишь предотвратить новые тяжелые поражения Украины на фронтах и создать лучшие условия для предстоящих переговоров, которые становятся уже все более неизбежными. Однако нет никаких гарантий, что эта цель будет реализована, поскольку события на фронтах доказали, что российское вооружение ничуть не уступает западному.

Конфликт на Украине либо закончится политическими переговорами между сторонами, но очевидно, что не под диктовку Зеленского, либо последует дальнейшие тяжелое поражение киевского режима ввиду очевидного дисбаланса сил, который западные поставки уже не могут изменить, а также из-за нехватки вооружения и отсутствия у него необходимых возможностей.

Опыт уже не раз показывал, что Соединенные Штаты никогда не поддерживают своих союзников до последнего момента, а в данном случае очевидно, что "последний момент" будет означать начало ядерной войны. Ни республиканцы, ни демократы не готовы идти на риск широкомасштабного ядерного конфликта с крупнейшей сверхдержавой ради Украины. Те европейские страны, которые настаивают больше других на предоставлении Украине оружия дальнего действия, в случае начала глобального конфликта будут уничтожены в первые его часы и дни, а Соединенные Штаты и Россия понесут невосполнимый ущерб из-за одновременного применения друг против друга ядерного оружия.

Таким образом, мировому конфликту или третьей мировой войне едва ли суждено начаться из-за Украины. Однако в истории немало примеров того, как крупные конфликты начинались после просчетов одной из сторон, когда уровень напряженности постоянно возрастал и данная сторона стремилась использовать все свои ресурсы для давления на другую сторону, а ситуация при этом доходила до той точки, когда войну уже не остановить.

Большая война действительно может привести к катастрофическим потерям с обеих сторон, уничтожению значительной части человеческих ресурсов и экономического потенциала, и потому лидерам НАТО стоит прислушаться к рекомендациям "политологов-реалистов", таких как Стивен Уолт (Stephen Walt) и Джон Миршаймер (John Mearsheimer), признать интересы безопасности России как крупнейшей державы Восточной Европы, обладающей огромным арсеналом вооружений. Им лучше избегать игр с красными линиями России, ведь это может не просто увеличить напряженность, но и на самом деле привести к выходу ситуации из-под контроля.

Автор статьи: Сейид Мохаммад Аминабади (Seyyed Mohammad Aminabadi)