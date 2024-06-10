Разработчик защиты от дронов: беспилотная угроза ТЭК сохранится после спецоперации - Интервью ТАСС

Первое в мире громкое нападение беспилотных летательных аппаратов на объект энергетики произошло в ночь на 14 сентября 2019 года в Саудовской Аравии. Атака привела к мировому скачку цен. Директор по развитию компании 3mx — разработчика детектора дронов "Булат" Сергей Шандобыло уверен, что уровень угроз, с которыми сталкивается российский топливно-энергетический комплекс (ТЭК) в наши дни, выше и растет с каждым удачным техническим решением в зоне специальной военной операции. В интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он рассказал о том, как выстроить защиту от атаки дронов.

— Сергей, детекторы дронов "Булат" известны в зоне специальной военной операции. Но какого рода переговоры вы проводите с участниками Петербургского международного экономического форума?

— Участники ПМЭФ понимают, что после окончания СВО беспилотным разработкам придется находить новое применение. Часть, безусловно, будет адаптирована под гражданский сектор, часть останется на вооружении. Но исключать применение БПЛА для недобросовестной конкуренции невозможно — технологий и людей, которые умеют ими управлять, очень много. Примеры атак видим уже сейчас. Игнорировать этот риск руководители крупных — да и не только крупных — предприятий позволить себе не могут.

В ближайшем будущем каждый объект должен быть прикрыт защитой от дронов или минимум охраной, оснащенной детектором дронов.

— Первые атаки при помощи беспилотников произошли еще до СВО, можно вспомнить атаку на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco. Неужели игроки рынка безопасности не нашли, чем ответить?

Никто еще не сталкивался с теми угрозами, которые появились в зоне проведения специальной военной операции. Те первые дроны просто игрушки по сравнению с новым поколением

Раньше, если человек хотел прикрыть объект от дронов, чаще всего спасаясь от видеосъемки, а не от боеприпасов, он покупал канадскую систему SkyEye. Но она не справится с современным БПЛА, который на лету меняет частоты, не справится с тем, что линейка боевых дронов кратно выросла и каждый имеет свои особенности.

— Какой ответ предлагаете вы?

— Для защиты объектов мы разработали систему "Тамерлан", которая объединяет в единый комплекс наши продукты по обнаружению и подавлению дронов, а также технику партнеров. Система включает в себя станции обнаружения, подавления, радар, камеру и программное обеспечение для визуализации и регистрации угроз.

Если дрон известный, простой, коммерческий, то его засечет детектор, а камера сопроводит до момента подавления либо ухода из зоны охраны. Если частоты редкие — на подлете поймает радар.

— Все чаще приходится слышать, что средства радиоэлектронной борьбы не панацея, необходимы средства огневого воздействия. Сможет ли "Тамерлан" взаимодействовать с расчетами охраны?

— Конечно. Например, детектор фиксирует дроны за 3 км до объекта, после чего информация поступает на пункт охраны, которая включается в ликвидацию угрозы. Радар — за 500 м, здесь потребуется группа быстрого реагирования.

— На каком этапе находится разработка?

— Опытный образец проходит боевое крещение на одной из нефтебаз.

— Интерес у зарубежных заказчиков есть?

— На нас выходили стратегические партнеры из Белоруссии, а также дружественные страны Ближнего Востока, Азии, Южной Америки.

Позиция 3mx: никаких продаж на внешний рынок до окончания специальной военной операции. Технологии могут похитить через третьи страны и использовать против российских военных

"Булат" 4.0

— Интересно, что вы начинали работу с детекторами дронов как раз с копирования китайской технологии, честно в этом признаваясь, а теперь опасаетесь за собственные разработки.

— На разработку собственного продукта нужен минимум год. Когда мы начинали, его не было, ситуация на передовой требовала быстрых решений, и мы их нашли. Недавно ушедшая в серийное производство четвертая версия "Булата" — это полностью наш продукт, переосмысление детектора дронов. В нем уже нет тех решений, которые были в первой или второй версии, мы также полностью поменяли принципы детекции.

— Сколько планируете производить в месяц и рассчитывали ли вы, сколько нужно "Булатов" на подразделение?

— Примерно один детектор на троих. К последней версии мы добавили средство индивидуального оповещения "Таир", с ним можно использовать один "Булат" на 30 человек. Планируем выйти на производство 2 тыс. штук в неделю. И мы уже думаем над пятой версией. Противник не стоит на месте.

— Вместе с тем среди пользователей с обратной связью можно встретить людей, которые оплатили заказ, условно, в январе и до сих пор его ждут.

— Они ждут дополнительные модули к третьей версии "Булата". У нас действительно возникла с ними проблема, потому что большое количество незаменимых компонентов было скуплено у зарубежных поставщиков, образовался дефицит. Срок доставки увеличился, поэтому мы не можем производить модули в том объеме, в котором планировали. Мы все эти заказы закроем. Если нас просят вернуть деньги — возвращаем, но гораздо больше тех, кто готов ждать наш продукт. В четвертой версии детектора мы переработали всю начинку, там этих модулей не будет.

— Компонентная база остается насущной проблемой?

— Микроэлектроника в основном.

— Какая была обратная связь от зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, которому вы недавно демонстрировали детекторы дронов?

— Он про нас знает, был рад, что мы работаем с Министерством обороны.

— В каком ключе работаете?

— Мы подписали первый контракт на поставку. Деталей привести не просите, не могу.

— Присылают вам истории, как детектор спас?

— Даже видео присылают. Вот недавний пример. В машине ехали трое военнослужащих. Сработал "Булат", засек FPV-дрон за километр. Скорость у этих беспилотников очень высокая, поэтому моментально выскочили из машины. Оператор решил ударить по людям, а не пустому автомобилю, но не попал. Сопровождался видеоряд словами: "История убедила закупить еще детекторов".

Перспективы подавления

— Детекторы дронов — ваш флагманский проект, но у вас также есть линейка средств подавления. Как обстоят дела на этом направлении?

— Мы временно прекратили принимать заявки на комплекс "Сания". Дело в том, что мы при его создании ориентировались на рынок FPV-дронов в мае 2023 года, а он не стоит на месте. Запрос на комплекс сохраняется, но нам важнее поставлять продукцию, которая работает, а не создает ложную надежду.

Мы поняли, что подавлять мощностью — это утопия. Ты подавляешь одну частоту, противник уходит на другую, на подавление второй уходит столько же мощности. У нас в работе решение по сигнатурному подавлению, когда внутри средства радиоэлектронной борьбы будет стоять компьютер (для простоты назовем его так), который будет вычислять и прицельно давить дрон.

— Чем удивляет противник?

Противник нас давно не удивляет — мы удивляем его

Но сотрудники отслеживают мировые тенденции в интернете и на различных выставках — и там мы видим сенсации, которые быстро или очень быстро окажутся на поле боя. Мы ведем превентивную работу, закупаем образцы и учимся им противодействовать при помощи нашей техники.

— Какие продукты планируете представить до конца года?

— До конца года у нас точно появится подавитель FPV-дронов, который будет на лету выключать им моторы. Также готовим модули подавления собственной разработки, которые можно будет купить и собрать из них свой комплекс подавления БПЛА, исходя из потребностей.