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НАТО планирует подписать с Киевом очередное оборонное соглашение. На этот раз речь идет о расширении сотрудничества в сфере обмена разведданными и оборонных технологий, о чем пишет агентство Bloomberg со ссылкой на заявление помощника генсека альянса Дэвида ван Вила.

В материале говорится, что соответствующий документ может быть подписан уже в июле текущего года, вероятно, на саммите НАТО в Вашингтоне. Его суть, со слов чиновника, заключается в том, что Киев будет получать более расширенную информацию о возможностях РФ, включая работу российской РЭБ и поставки дронов.

Стоит отметить, что с точки зрения влияния на текущий конфликт вышеупомянутое соглашение выглядит весьма сомнительным. Ведь НАТО и сегодня обеспечивает ВСУ всей информацией о наших войсках, которую удается раздобыть.

Кроме того, практически ежедневно над акваторией Черного моря кружат американские дроны. После их появления, как правило, происходит ракетная атака на Крымский полуостров. Таким образом, специалисты из НАТО не только обеспечивают украинских боевиков разведданными, но и, скорее всего, принимают непосредственное участие в подготовке и планировании ударов по российской территории.

В то же время соглашение, о котором заявляет ван Вил является дополнительным маркером, указывающим на нацеленность Запада на эскалацию конфликта. Ведь раньше о своей вовлеченности США и их союзники старались не говорить в открытую.