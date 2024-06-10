Тайвань намерен приобрести нестандартное оборудование для истребителей F-16 – DSCA

ЦАМТО, 7 июня. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Тайваню через посредничество Тайбэйского представительства по экономическим и культурным связям в США TECRO нестандартных запчастей и узлов для истребителей F-16, а также сопутствующего оборудования.

Общая стоимость заказа в рамках программы "Иностранные военные продажи" может составить 80 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможной продаже 5 июня.

Представительство TECRO обратилось к руководству США с запросом о возможности продажи нестандартных запасных частей и узлов, компонентов, расходных материалов и принадлежностей для самолетов F-16; инженерной, технической и логистической поддержки правительства США и подрядчиков; других связанных элементов логистики и поддержки программы.

При этом отмечается, что продажа соответствует положениям Закона об отношениях с Тайванем 1979 года (Public Law 96-8).

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и поддержит усилия заказчика по модернизации своих вооруженных сил. Продажа позволит повысить безопасность заказчика и будет способствовать поддержанию политической стабильности, военного баланса и экономического прогресса в регионе.

В уведомлении отмечается, что продажа улучшит возможности заказчика по противодействию существующим и перспективным угрозам за счет поддержания боеготовности парка самолетов F-16. При этом ВВС Тайваня не испытают затруднений при принятии систем на вооружение.

Оборудование будет поставлено из наличия ВВС США. На текущий момент компенсационные соглашения, связанные с данной потенциальной продажей, отсутствуют.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.