Войти
ЦАМТО

Тайвань намерен приобрести нестандартное оборудование для истребителей F-16 – DSCA

210
0
0
Истребители F-16 ВВС Тайваня
Истребители F-16 ВВС Тайваня.
Источник изображения: © AP Photo / Wally Santana

ЦАМТО, 7 июня. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Тайваню через посредничество Тайбэйского представительства по экономическим и культурным связям в США TECRO нестандартных запчастей и узлов для истребителей F-16, а также сопутствующего оборудования.

Общая стоимость заказа в рамках программы "Иностранные военные продажи" может составить 80 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможной продаже 5 июня.

Представительство TECRO обратилось к руководству США с запросом о возможности продажи нестандартных запасных частей и узлов, компонентов, расходных материалов и принадлежностей для самолетов F-16; инженерной, технической и логистической поддержки правительства США и подрядчиков; других связанных элементов логистики и поддержки программы.

При этом отмечается, что продажа соответствует положениям Закона об отношениях с Тайванем 1979 года (Public Law 96-8).

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и поддержит усилия заказчика по модернизации своих вооруженных сил. Продажа позволит повысить безопасность заказчика и будет способствовать поддержанию политической стабильности, военного баланса и экономического прогресса в регионе.

В уведомлении отмечается, что продажа улучшит возможности заказчика по противодействию существующим и перспективным угрозам за счет поддержания боеготовности парка самолетов F-16. При этом ВВС Тайваня не испытают затруднений при принятии систем на вооружение.

Оборудование будет поставлено из наличия ВВС США. На текущий момент компенсационные соглашения, связанные с данной потенциальной продажей, отсутствуют.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Тайвань
Продукция
F-16
Похожие новости
13.04.2007
Тайвань собирается приобрести в США 120 боевых вертолетов
12.04.2007
Тайвань усовершенствовал собственный истребитель
29.03.2007
Тайвань потратил более 200 млн. дол. на модернизацию истребителей "Цзинго"
20.03.2007
Компания "Локхид Мартин" заключила контракты на поставку запчастей для истребителей F-16 и F-22
05.03.2007
Соединенные Штаты поставят Тайваню ракеты на сумму 421 млн. долларов
05.03.2007
Китай требует от США не продавать оружие Тайваню
13.11.2006
Индийские МиГ-27 и МиГ-21 "Бизон" будут противостоять истребителям F-16 на совместных учениях с ВВС Сингапура
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.06 03:52
  • 1
Показано вооружение европейского истребителя «нового поколения» FCAS
  • 10.06 03:23
  • 1
Уральская компания объявила премию в 15 млн рублей за первый сбитый истребитель F-16
  • 10.06 03:16
  • 1
Как БРИКС создает новых союзников России
  • 10.06 03:12
  • 1
Демешин заявил о необходимости диверсификации ОПК в Хабаровском крае
  • 10.06 02:20
  • 1838
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.06 22:46
  • 2
О воинственности Германии.
  • 09.06 19:52
  • 1
Перечень поручений по производству наиболее востребованной продукции ОПК подписан президентом РФ - Мантуров
  • 09.06 19:50
  • 1
Денис Мантуров: Для развития мощностей необходимо привлечение дополнительных дешевых денег
  • 09.06 19:50
  • 3
Владимир Путин высказался о китайской экономической модели. Российские эксперты сходятся во мнении, что она эффективнее американской (Гуаньча, Китай)
  • 09.06 15:15
  • 260
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 09.06 11:02
  • 17
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 09.06 05:23
  • 28
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 08.06 22:00
  • 1
Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил артиллерийские стрельбы в Атлантическом океане
  • 08.06 20:14
  • 3
«Ростех» прокомментировал дальность «Мальвы»
  • 08.06 14:24
  • 5
Американского «Шершня» заметили с новой ракетой