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Интерфакс-АВН

Ереван готов в течение ближайшего месяца подписать с Баку договор о мире, поправки в Конституцию- внутреннее дело страны - МИД Армении

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МИД Армении
МИД Армении.
Источник изображения: phototass2.cdnvideo.ru

Ереван. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Армения не имеет территориальных претензий ни к одному из своих соседей, в том числе к Азербайджану, заявили в МИД Армении.

"Конституция Республики Армения и поправки к ней являются внутренним делом Республики Армения, и мы рассматриваем попытки официального Баку вмешаться во внутриармянские дискуссии по этому поводу, которые начались еще в 2018 году, как грубое вмешательство во внутренние дела Армении. В то же время считаем, что подобные разговоры торпедируют мирный процесс и ставят под сомнение искренность руководства Азербайджана в достижении мира", - говорится в заявлении МИД.

В ведомстве отметили, что в проекте мирного соглашения, вокруг которого Армения и Азербайджан ведут переговоры, четко предусмотрено, что стороны признают территориальную целостность друг друга и не имеют друг к другу территориальных претензий.

"В проекте мирного соглашения также есть согласованное положение, в соответствии с которым ни одна из сторон не может ссылаться на свое внутреннее законодательство для нарушения своих обязательств по мирному соглашению. Подписание соглашения и его ратификация посредством внутренних процедур окончательно закрепят эти принципы", - заявили в МИД Армении.

Отмечается, что самым прямым путем устранения всех опасений сторон является подписание соглашения, которое откроет страницу долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном.

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Азербайджан
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