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Военное обозрение

Службы береговой охраны Японии, США и Южной Кореи провели свои первые трёхсторонние учения

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Источник изображения: topwar.ru

Службы береговой охраны Японии, США и Южной Кореи провели свои первые трехсторонние учения в четверг, 6 июня, у берегов Японии, пишет The Asahi Shimbun.

В материале говорится, что страны укрепляют свои морские связи в ответ на возросшую настойчивость Китая в предъявлении своих территориальных претензий. В частности, в Южно-Китайском море участились стычки между судами береговой охраны КНР и Филиппин. Это вызывает опасения, что споры могут перерасти в вооруженный конфликт между Китаем и Соединенными Штатами, которые выступают давним союзником Филиппин.

Вышеупомянутые совместные учения состоялись в соответствии с соглашением лидеров трех стран, подписанном в августе прошлого года, «об укреплении сотрудничества в области безопасности для защиты мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе».

Патрульные суда из каждой страны и два вертолета присоединились к поисково-спасательным операциям в водах у северного побережья Майдзуру в префектуре Киото. В основе сценария лежало спасение членов экипажа южнокорейского судна, которое загорелось после столкновения с другим судном, сообщает издание со ссылкой на береговую охрану Японии.

Как пишут эксперты, Токио в последние годы значительно усилил свою оборону на юго-западе страны, включая Окинаву и ее внешние острова, которые имеют стратегическое значение на фоне растущей напористости Китая и напряженности вокруг Тайваня.

В свою очередь, командования береговой охраны Японии, США и Южной Кореи в прошлом месяце подписали соглашение о совместной работе по сохранению морских ресурсов, противодействию незаконному рыболовству, проведению поисково-спасательных операций и улучшению возможностей обеспечения правопорядка в контролируемых водах.

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