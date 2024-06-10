В США заявили об оказании помощи НАТО в вопросе подготовки летчиков Украины для F-16

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер не стал отвечать на вопрос, с чем связана задержка в обучении

ВАШИНГТОН, 6 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты оказывают помощь своим союзникам по Организации Североатлантического договора (НАТО) в деле подготовки украинских летчиков к боевому применению американских истребителей-бомбардировщиков F-16. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"В целом подготовка украинских летчиков является одним из наших главных приоритетов, над чем мы усердно работаем, и работаем над тем, чтобы наши союзники по НАТО могли делать то же самое. Эта подготовка продолжается", - отметил дипломат.

Его попросили прокомментировать информацию газеты Politico, согласно которой Киев требует от Вашингтона и европейских стран ускорить программу подготовки украинских летчиков. Украинские власти полагают, что нынешние темпы не позволяют обучать необходимое для Вооруженных сил Украины (ВСУ) число военнослужащих. Миллер не стал отвечать на вопрос, с чем связана задержка в обучении, и переадресовал его в Пентагон.

По данным издания, ВСУ могут получить уже этим летом от Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии более 60 F-16. При этом вашингтонская администрация сообщила Киеву, что на авиабазе в Аризоне недостаточно свободных мест, чтобы принимать от Украины для подготовки более 12 военнослужащих. В пресс-службе Пентагона пока не ответили на просьбу ТАСС подтвердить эту информацию.

О поставках Украине истребителей F-16

Ранее власти Нидерландов заявили, что планируют передать Украине 24 истребителя F-16, которые могут быть использованы для ударов по РФ, подчеркнув при этом, что Киев вправе сам распоряжаться тем вооружением, которое получает. Кроме того, до конца 2028 года украинская сторона намерена получить 19 истребителей от Дании. О намерении поставить 30 самолетов F-16 в тот же срок заявила и Бельгия, но с оговоркой, что не разрешит использовать истребители за пределами Украины.

Украина уже давно просит партнеров передать ей истребители F-16. Однако на Западе подчеркивают невозможность поставок Киеву таких самолетов без должной предварительной подготовки пилотов и персонала наземных служб.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приводят к затягиванию ситуации. Он также отмечал, что эти истребители в случае их появления у ВСУ будут гореть так же, как немецкие танки Leopard.