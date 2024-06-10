Войти
ТАСС

В США заявили об оказании помощи НАТО в вопросе подготовки летчиков Украины для F-16

197
0
0
Истребители F-16
Истребители F-16.
Источник изображения: Global Look Press

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер не стал отвечать на вопрос, с чем связана задержка в обучении

ВАШИНГТОН, 6 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты оказывают помощь своим союзникам по Организации Североатлантического договора (НАТО) в деле подготовки украинских летчиков к боевому применению американских истребителей-бомбардировщиков F-16. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"В целом подготовка украинских летчиков является одним из наших главных приоритетов, над чем мы усердно работаем, и работаем над тем, чтобы наши союзники по НАТО могли делать то же самое. Эта подготовка продолжается", - отметил дипломат.

Его попросили прокомментировать информацию газеты Politico, согласно которой Киев требует от Вашингтона и европейских стран ускорить программу подготовки украинских летчиков. Украинские власти полагают, что нынешние темпы не позволяют обучать необходимое для Вооруженных сил Украины (ВСУ) число военнослужащих. Миллер не стал отвечать на вопрос, с чем связана задержка в обучении, и переадресовал его в Пентагон.

По данным издания, ВСУ могут получить уже этим летом от Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии более 60 F-16. При этом вашингтонская администрация сообщила Киеву, что на авиабазе в Аризоне недостаточно свободных мест, чтобы принимать от Украины для подготовки более 12 военнослужащих. В пресс-службе Пентагона пока не ответили на просьбу ТАСС подтвердить эту информацию.

О поставках Украине истребителей F-16

Ранее власти Нидерландов заявили, что планируют передать Украине 24 истребителя F-16, которые могут быть использованы для ударов по РФ, подчеркнув при этом, что Киев вправе сам распоряжаться тем вооружением, которое получает. Кроме того, до конца 2028 года украинская сторона намерена получить 19 истребителей от Дании. О намерении поставить 30 самолетов F-16 в тот же срок заявила и Бельгия, но с оговоркой, что не разрешит использовать истребители за пределами Украины.

Украина уже давно просит партнеров передать ей истребители F-16. Однако на Западе подчеркивают невозможность поставок Киеву таких самолетов без должной предварительной подготовки пилотов и персонала наземных служб.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приводят к затягиванию ситуации. Он также отмечал, что эти истребители в случае их появления у ВСУ будут гореть так же, как немецкие танки Leopard. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Дания
Нидерланды
Норвегия
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Похожие новости
02.04.2024
Киев хочет в НАТО, чтобы не воевать. Но для вступления нужен мир с Россией (Foreign Affairs, США)
02.12.2019
Ливийский тупик НАТО
10.05.2019
Polityka (Польша): построит ли генерал Уолтерс "Форт Трамп"?
24.05.2017
ВВС стран северной Европы: русофобия без границ
19.10.2015
Вашингтон играет с огнем
16.10.2008
Мощь НАТО сильно преувеличена
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.06 03:52
  • 1
Показано вооружение европейского истребителя «нового поколения» FCAS
  • 10.06 03:23
  • 1
Уральская компания объявила премию в 15 млн рублей за первый сбитый истребитель F-16
  • 10.06 03:16
  • 1
Как БРИКС создает новых союзников России
  • 10.06 03:12
  • 1
Демешин заявил о необходимости диверсификации ОПК в Хабаровском крае
  • 10.06 02:20
  • 1838
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.06 22:46
  • 2
О воинственности Германии.
  • 09.06 19:52
  • 1
Перечень поручений по производству наиболее востребованной продукции ОПК подписан президентом РФ - Мантуров
  • 09.06 19:50
  • 1
Денис Мантуров: Для развития мощностей необходимо привлечение дополнительных дешевых денег
  • 09.06 19:50
  • 3
Владимир Путин высказался о китайской экономической модели. Российские эксперты сходятся во мнении, что она эффективнее американской (Гуаньча, Китай)
  • 09.06 15:15
  • 260
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 09.06 11:02
  • 17
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 09.06 05:23
  • 28
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 08.06 22:00
  • 1
Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил артиллерийские стрельбы в Атлантическом океане
  • 08.06 20:14
  • 3
«Ростех» прокомментировал дальность «Мальвы»
  • 08.06 14:24
  • 5
Американского «Шершня» заметили с новой ракетой