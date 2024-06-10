Кнайсль: НАТО после сокрушительного поражения в Афганистане ждет схожая судьба на Украине

Экс-глава МИД Австрии отметила, что альянс должен сделать свои выводы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. НАТО не сделала выводов после сокрушительного поражения в Афганистане, и организацию ждет схожая судьба на Украине. Об этом заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) "Большое Евразийское партнерство как новый полюс роста: потенциал и перспективы".

"Я бы хотела поделиться своей мыслью, которая пришла мне в голову, когда я послушала нашего гостя и коллегу из Афганистана. 15 августа 2021 года НАТО в Кабуле потерпела сокрушительное поражение. Это было действительно унижение. Они сбежали, они бросили людей, с которыми работали, - отметила Кнайсль. - Я очень хорошо знаю, что они не сделали выводы из этого события. Они просто бросились в следующую авантюру, заварили ситуацию на Украине". По ее мнению, НАТО должна сделать свои выводы, выучить этот урок. "И это будет не только военный урок, но также будет и политический, и экономический урок, который они очень скоро получат", - заключила экс-глава МИД Австрии.

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня, его тема в этом году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Запланированы встречи представителей малого и среднего предпринимательства, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы "Лекарственная безопасность", "Академия ПМЭФ" и "ПМЭФ юниор". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.