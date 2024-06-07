"Их враг США, значит, нам они - друзья": кто может получить от России дальнобойное оружие

Медведев поддержал идею передать российское оружие тем, кто считает США врагами

Президент РФ Владимир Путин заявил, что если Украине разрешат бить по РФ дальнобойным западным оружием, Москва ответит аналогично: поставит свое дальнобойное оружие силам, которые будут наносить удары по странам, давшим разрешение на атаки по РФ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил, что получателями оружия "могут быть все", кто считает Вашингтон своим врагом, а в Кремле конкретные страны не называют. Кому Россия может передать свое дальнобойное оружие, порассуждал военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Комментируя идею передачи оружия противникам Запада в ответ на поставки вооружения Украине, российские политики и официальные лица не называют конкретных стран, которые могли бы получить вооружения от России. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что «президент сказал то, что хотел сказать».

«Здесь все предельно ясно, и поэтому это не нуждается в каком-то расширении», - сказал пресс-секретарь главы государства. А зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев считает, что Путин намеренно не называл регионы, в которые будет отправлено российское вооружение:

ими могут стать все, кто считает США и их союзников своими врагами.

"Их враг США, значит, нам они - друзья, - заявил Медведев. - И пусть применение российских вооружений не названными пока «регионами» будет максимально разрушительным для их и наших противников".

Тем временем в СМИ появились версии о том, что оружие в этом случае могут поставить хуситам, проиранским группировкам в Ираке, иррегулярным формированиям на Ближнем и Среднем Востоке, а также в Африке, чтобы они наносили удары по военным базам Соединенных Штатов и их союзников.

Вполне возможно, что на первом этапе реализации подобного решения не стоит передавать оружие сразу по многим адресам, достаточно для начала организовать передачу вооружения и военной техники формированиям «Ансар Алла», то есть группировкам хуситов, действующих на территории Йемена.

Дело в том, что эти отряды оперируют в зоне Баб-Эль-Мандебского пролива - крайне чувствительной точке для практически всей мировой торговли. Напомним, наименьшая ширина пролива всего 26 км, и он имеет большое экономическое и стратегическое значение. Через него пролегает путь из Европы в Восточную и Южную Азию, а также Австралию.

Каждый год через пролив проходит более 17 тыс. судов, что составляет 30% контейнерных перевозок и 5% объемов транспортировки нефти. К примеру, в 2020 году каждый день через Баб-Эль-Мандебский пролив провозили около 5 млн баррелей сырой нефти.

В настоящее время в районе пролива развернуты отряды боевых кораблей ВМС США и государств-участников НАТО. Боевой состав этой группировки постоянно меняется: до самого последнего момента в состав коалиции входили авианосец ВМС США USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69, 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18 Hornet), ракетный крейсер USS Philippine Sea (CG-58), эсминцы USS Gravely (DDG-107), USS Stethem (DDG-63), USS Carney (DDG-64), USS Mason (DDG-87) и USS Laboon (DDG-58). Великобритания направила в Красное море эсминец HMS Diamond (D34).

Возникает вполне естественный в этом случае вопрос - а какие образцы переданного оружия хуситам в случае его боевого применения могут вызвать наиболее неблагоприятные последствия для коллективного Запада?

Возможно, в первую очередь к таковым относятся подвижные береговые ракетные комплексы типа 3К60 «Бал» с противокорабельной ракетой Х-35 и К300П «Бастион-П» с унифицированной сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной крылатой ракетой П-800 «Оникс» (экспортное наименование изделия - «Яхонт»).

Модернизированная ракета «Оникс-М» обладает дальностью стрельбы 800 км, что более чем достаточно для результативных боевых действий в этом регионе.

Успешные удары по крупным кораблям ВМС США и их союзников (вплоть до авианосцев) могут вызвать наибольший резонанс в мире.

Потеря любого крупного корабля в любой стране самыми широкими слоями общества воспринимается крайне болезненно.

Удары по американским базам (на которых присутствует, как правило, незначительное количество личного состава ВС США) будет выглядеть не столь выигрышно, а расходы на транспортировку оружия и обучение местных специалистов будет весьма значительными.

Предположим, нанесен удар баллистической ракетой малой дальности по военному объекту США на территории Ирака. В результате, возможно, будет разрушено два-три здания/сооружения, пострадает несколько десятков военнослужащих ВС США. До определенной степени это можно расценивать как успех, но он совершено меркнет на фоне гипотетического потопления корабля класса эсминец.

Кроме того, хуситам следует передать морские мины самого различного типажа, а также и средства их постановки. Задача в этом случае будет звучать следующим образом - завалить Баб-Эль-Мандебский пролив минами и тем самым полностью парализовать судоходство в этом регионе. Что может получиться в итоге?

Напомним в этом плане общеизвестные вещи.

Протяженность торгового пути из Сингапура до Роттердама через Баб-эль-Мандебский пролив составляет около более 15 тыс. км. В случае прекращения судоходства в проливе придется организовывать перевозки вокруг Африки. Этот маршрут почти на 40% длиннее пути через Баб-Эль-Мандебский пролив (протяженность его составляет более 21 тыс. км) и увеличивает сроки доставки грузов на 10-15 дней.

Сложившаяся обстановка вокруг Баб-Эль-Мандебского пролива может резко актуализировать Северный морской путь (что также несет России определенные выгоды).

Что касается поставок других образцов оружия формированиям «Ансар Алла», то также вполне возможна передача зенитных ракетных систем и оперативно-тактических ракетных комплексов типа «Искандер-М».

Говоря о каких-либо моральных оценках подобных действий со стороны Российской Федерации, надо заметить, что Москва еще даже не рассчиталась с Вашингтоном за поставки переносных зенитных ракетных комплексов «Стингер», которые США передавали в свое время афганским моджахедам. Благодаря только этому оружию были сбиты сотни боевых и транспортных отечественных вертолетов и погибло большое количество пилотов. А решение США разрешить Украине наносить удары по РФ имеет для Москвы неизмеримо более высокую цену. Поэтому любые ответные действия в этом плане и оправданы, и моральны.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок