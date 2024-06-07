Перечень поручений по производству наиболее востребованной продукции ОПК подписан президентом РФ - Мантуров

Санкт-Петербург. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Ведомства сформировали и направили президенту РФ перечень проектов поручений по производству наиболее востребованной продукции оборонного промышленного комплекса, это перечень уже утвержден президентом, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Перечень поручений уже президентом подписан", - сказал он в кулуарах ПМЭФ-2024.

В минувший вторник на совещании с правительством президент РФ Владимир Путин потребовал от представителей профильных министерств к среде, 5 июня, представить проекты поручений относительно объемов производства наиболее востребованных видов вооружений и первоочередных задач ОПК.

Поручения должны были подготовить Мантуров, министры промышленности, обороны, финансов, а также администрация Кремля.

Путин отметил, что "надо завершать эту работу, здесь тянуть не нужно".