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Интерфакс-АВН

Перечень поручений по производству наиболее востребованной продукции ОПК подписан президентом РФ - Мантуров

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Денис Мантуров
Денис Мантуров.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

Санкт-Петербург. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Ведомства сформировали и направили президенту РФ перечень проектов поручений по производству наиболее востребованной продукции оборонного промышленного комплекса, это перечень уже утвержден президентом, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Перечень поручений уже президентом подписан", - сказал он в кулуарах ПМЭФ-2024.

В минувший вторник на совещании с правительством президент РФ Владимир Путин потребовал от представителей профильных министерств к среде, 5 июня, представить проекты поручений относительно объемов производства наиболее востребованных видов вооружений и первоочередных задач ОПК.

Поручения должны были подготовить Мантуров, министры промышленности, обороны, финансов, а также администрация Кремля.

Путин отметил, что "надо завершать эту работу, здесь тянуть не нужно".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Мантуров Денис
Путин Владимир
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