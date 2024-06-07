ОДК создаст двигатели для новой российской ракеты сверхлегкого класса - "Ростех"

Москва. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") создаст жидкостные ракетные двигатели для носителей сверхлегкого класса, инвестиции в проект составят 2,7 млрд рублей, сообщили в четверг в пресс-службе "Ростеха".

Соответствующее соглашение на "полях" Петербургского международного экономического форума подписали генеральный директор ОДК Вадим Бадеха и управляющий партнер венчурного фонда "Восход" Руслан Саркисов.

"Подписание соглашения такого уровня имеет для нас большое значение. Проект стратегически важный, инвестиции в него составят более 2,7 млрд рублей. Впервые в истории современной России будет создана сверхлегкая ракета, а конструкторское бюро самарского предприятия ОДК-Кузнецов выступит разработчиком четырех модификаций двигателя для нее", - сказал Бадеха, слова которого привели в пресс-службе госкорпорации.

По данным "Ростеха", полезная нагрузка ракеты-носителя составит около 250 кг, разрабатываемые двигатели будут использоваться для первой и второй ступеней космических ракет.

"В этом году ОДК-Кузнецов уже приступит к проведению опытно-конструкторских работ с учетом необходимых технических характеристик двигателей. В результате будут созданы четыре опытных образца перспективных двигателей для проведения летных испытаний ракет-носителей сверхлегкого класса", - сообщили в пресс-службе.

19 февраля гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что госкорпорация ведет работы над созданием многоразовой ракеты-носителя сверхлегкого класса со стартом на космодроме Восточный, испытания экспериментальных ступеней ракеты прошли успешно.