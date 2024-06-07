Глава SR Space: выросли за год от стартапа до полноценного аэрокосмического холдинга - Интервью ТАСС

Российское предприятие SR Space в июле отмечает четырехлетие — с момента основания компания прошла путь от небольшого стартапа до полноценного аэрокосмического холдинга. О планах запуска ракет-носителей и спутников-демонстраторов, перспективных направлениях работ, а также новой штаб-квартире в интервью ТАСС на полях ПМЭФ-2024 рассказал гендиректор SR Space Олег Мансуров.

— Добрый день, Олег Геннадьевич! Расскажите, с какими вызовами за последний год пришлось столкнуться SR Space?

— Последний год был связан с трансформацией бизнеса и переходом от небольшого стартапа к корпоративной структуре. Мы, во-первых, завершили этап юридического оформления всего холдинга: были созданы все направления, зарегистрированы компании, сформированы ключевые команды по направлениям. Мы очень сильно выросли: между 2022 и 2023 годом наш оборот увеличился в шесть раз. Во многом это было продиктовано интересом к нашему ракетно-космическому направлению, но и остальные дочерние компании также улучшили свои показатели с точки зрения выручки и прибыли. Команда SR Space очень сильно выросла — на начало июня 2024 года в компании работает 130 человек, что по сравнению с прошлым годом демонстрирует рост более чем в два раза.

Основные вызовы были связаны с этим переходом. Стартап живет по другим правилам, на других скоростях. Но нам было важно выстроить систему: мы долго работали над формированием своей новой структуры, в том числе структуры кооперации. Потому что понятно, что такие сложные проекты, как космические ракеты, спутники, искусственный интеллект, сложно создавать просто внутри компании, какой бы классной или инновационной она ни была.

Что касается внешних вызовов — они были в меньшей степени для нас критичны, потому что мы диверсифицировали бизнес. Это было одно из основных достижений за последнее время. Мы расширили свои площади, начали работать над созданием своего лабораторного комплекса и опытного производства, открыли еще одно представительство в Воронеже, где расположили контрактное производство. Все, что в холдинге касается связи, в частности в рамках проекта SR NET, базируется сейчас в Воронеже, потому что там есть хорошая инженерная школа.

— В июле SR Space исполняется четыре года, и за это время вы не раз переезжали, меняли офисы. Недавно, если не ошибаюсь, вы обзавелись новой штаб-квартирой. Расскажите, чем она отличается от старой? Что в ней планируется размещать, какие мощности, какие подразделения?

— Стоит сказать, что за эти четыре года мы, как классический стартап, выросли c трех человек на кухне. После мы переехали в коворкинг, затем — в офис к одному из наших бизнес-ангелов, инвесторов, где были выделены места в опен-спейсе. В 2023-м мы переехали уже в свой офис, но там было чуть больше 50 рабочих мест, мы его попросту переросли. Поэтому в феврале 2024-го нам пришлось снова переезжать. В этот раз площади мы взяли "на вырост": 5 тыс. кв. м, в рамках которых мы сможем разместить до 300 человек, включая свой собственный центр управления полетами, свой центр обработки данных, минимально необходимый лабораторный комплекс и опытное производство малых космических аппаратов.

— Как поживает геофизическая ракета Nebo? В октябре, помнится, были проведены испытания камеры сгорания — а какой следующий этап ждем и когда? Может быть, уже готов летный образец?

— До летного образца нам еще необходимо поработать. Сейчас мы перешли к производству отдельных элементов — сухих отсеков, баков. По двигателю также ведем работы: уже изготовили дополнительные агрегаты нашего жидкостного ракетного двигателя, включая форсуночную головку.

Были проведены огневые испытания камеры сгорания кислородно-метанового ракетного двигателя РД-1 с водяным охлаждением в атмосферных условиях и гидравлические испытания дискретных элементов форсуночной головки. Сейчас готовимся к очередному циклу огневых испытаний, то есть будем прожигать не только камеру сгорания и сопло, но и большую часть агрегатов нашего ракетного двигателя

Также в мае этого года в сотрудничестве с Московским авиационным институтом были проведены аэродинамические испытания ракеты Nebo. Нам удалось протестировать модель нашей геофизической ракеты, понять, насколько наши расчеты соответствуют экспериментальным данным. Эксперимент удался, мы подтвердили те характеристики, которые закладывали на этапе проектирования, и можем двигаться дальше, переходить к изготовлению массогабаритных макетов для дальнейших испытаний.

— Вы говорили, что ракета Nebo является своего рода демонстратором технологий, которые будут применены в ракете Сosmos. По ней какие-то подвижки есть?

— По "Космосу" мы завершили эскизный проект. Некоторые процессы мы запараллелили с "Небом" — в частности, работу над сухими отсеками, над головным обтекателем, плюс мы сейчас законтрактовались с рядом предприятий на производство систем управления, связи и других бортовых систем.

Наверное, стоит сказать про рынок. Во-первых, за счет развития других частных компаний — а мы видим бурный рост — все более востребованными становятся услуги запуска небольших аппаратов. То есть актуальность сверхлегкого и легкого носителей увеличивается.

И на нас сильно влияет и глобальный рынок: количество спутников растет, причем оно растет не только за счет американских частных компаний, но и за счет китайских, индийских и ближневосточных. Мы рассматриваем эти рынки как приоритетные и в целом строим свою финансовую модель на том, что до трети нашей выручки будет приходиться на экспорт. У нас уже есть технологический задел, чтобы создавать конкурентоспособный продукт на мировом рынке

— Не поменялись ли планы относительно места запуска ракет?

— Мы сейчас смотрим в первую очередь на ту инфраструктуру, которая уже создана, на те полигоны и космодромы, которые уже есть. Базово, конечно, мы рассматриваем скорее Плесецк — он нам больше всего подходит, — но у нас также рассчитана баллистика для Восточного и для полигона Капустин Яр.

— А что насчет планов по запуску спутников? Первый спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) все еще планируется запустить в этом году? Или в следующем?

— Непосредственно в железе работа сейчас ведется над тремя космическими аппаратами. Первый, SR OKO — спутник дистанционного зондирования Земли в оптическом диапазоне. Это как раз аппарат 16U (16 единиц размерности сверхмалых спутников стандарта CubeSat, каждая из которых имеет габариты 10х10х10 см — прим. ТАСС) c пространственным разрешением 1,5 м на пиксель и высотой орбиты в 500 км. Второй аппарат, SR CMS — это спутник для системы климатического мониторинга. Он будет анализировать в первую очередь уровни метана, а также СО2. Это спутник размерности 3U. Третий аппарат — это спутник связи, как раз демонстратор проекта SR NET.

Сейчас мы в основном живем за счет выручки, поэтому у нас нет четких обязательств перед внешними стейкхолдерами (заинтересованными сторонами — прим. ТАСС). Соответственно, все будет зависеть от финансовых ресурсов. С технической точки зрения мы готовы, вопрос в конечной сборке и в ресурсах на запуск.

Мы завершили работы над своими двумя платформами формата CubeSat — это платформы 3U и 16U. Кроме этого, мы разработали собственную бортовую машину, свою систему электроснабжения, свой блок двигателей-маховиков, свой солнечный датчик — мы сильно продвинулись именно в субсистемах. И мы видим в этом для себя возможности расширения рынка, потому что это тоже продукты. То есть необязательно продавать спутники целиком или заниматься выводом под свои нужды — можно продавать отдельные комплектующие

Также мы занимаемся проектированием собственных плат, то есть полностью уходим в свои субсистемы, так как они нужны для всех наших направлений — у нас много пересечений как по ракетам, так и по спутникам. Например, бортовая машина, или бортовой компьютер, изначально разрабатывалась для космических аппаратов, но с определенными доработками она подходит также для ракет-носителей.

Начиная с прошлого года мы также уходим в обеспечение связи, навигации различного рода беспилотников, потому что наша страна большая, необъятная. Если мы говорим про мониторинг больших площадей, лесов, сельского хозяйства, протяженных линейных объектов, то не везде есть надежная доступная связь, и нам нужно ее обеспечивать — хотя бы для полетов в автоматическом режиме.

— На предыдущем ПМЭФ вы говорили, что на тот момент выручка занимала примерно четверть общего финансирования SR Space, и выразили надежду, что к концу года больше половины средств будет поступать непосредственно за счет продажи услуг и продуктов. Как сейчас с деньгами обстоит вопрос?

— Сейчас мы живем примерно на 80% от выручки. Все остальное — это заемные средства. Мы в определенных случаях прибегаем к использованию кредитных средств, но для выполнения наших контрактных обязательств. Сейчас у нас отсутствует якорный инвестор компании, но планируем выход на рынок капитала, активно готовимся к этому. Провели юридический аудит, общаемся с основными брокерами на российском рынке. Думаю, подробности сможем в скором времени анонсировать.

— Будем с нетерпением ждать! Какое сейчас направление самое многообещающее в финансовом плане, самое прибыльное?

— Сейчас направления с данными, с аэрофотосъемкой, с космической съемкой наиболее прибыльные. Наиболее многообещающим по перспективе ближайшего года с точки зрения выручки мы видим спутниковое направление, потому что там в целом наблюдается активный рост как в России, так и за рубежом.

Космический рынок активно растет, многое делается у нас в стране для этого: создана дорожная карта по развитию космических сервисов и услуг, в которой предусмотрены инструменты финансирования компаний и проектов, подобных нашим

Кроме этого, меняется законодательство по линии государственно-частного партнерства — ряд проектов будет реализован в формате концессий. Также был принят закон о дистанционном зондировании Земли, который фактически формирует рынок.

— Кстати, о нем — как, по-вашему, он повлияет на работу холдинга?

— Если отвечать кратко, то явно положительно, потому что хоть какой-то рынок лучше, чем его полное отсутствие. Мы сейчас говорим о возможности продавать свои данные госзаказчикам. Но, конечно, еще много непонятного: насколько мы как частники будем ограничены в такого рода поставках, насколько большая будет конкуренция, будут ли какие-то нормативные барьеры… Пока их нет, но когда вводится какая-то юридическая норма, она не всегда работает четко с самого начала. Здесь мы рассчитываем на гибкость и ведомств, и госкорпорации, и других стейкхолдеров.

— В прошлом году вы рассказывали об обширных планах с точки зрения беспилотных авиационных систем — а антидроновые средства производите?

— Да, мы активно занимаемся защитой гражданских объектов — в частности, наши антидроновые системы пользуются популярностью. Мы делаем их в нескольких модификациях: это и стационарные комплексы, и переносные комплексы, автомобильные версии. Мы разработали собственные платы, собственные антенны, то есть это не Китай — у нас собственная сборка, собственный дизайн корпусов и антенн, большая часть локализована в России, является нашим ноу-хау.

Мы освоили 17 частот в зависимости от потребностей заказчика, что позволяет кастомизировать необходимые решения. Мы здесь активно работаем с агрохолдингами, работаем с пожарными, скорой помощью, нефтегазом.

— Контракты уже есть?

— По этому направлению у нас есть несколько крупных контрактов, самый большой — на 42 млн, на поставку 120 таких систем, но мы планируем, что в рамках этого года мы сможем перейти уже на крупные серии. Мы уже освоили мелкосерийное производство, но, конечно, нам интересно получать заказы на тысячи штук и долгосрочные контракты. Потому что тогда можно больше денег реинвестировать в НИОКР и предоставлять более уникальные, более эффективные комплексы.

— В прошлом году вы также планировали эксперимент по управлению беспилотным летательным аппаратом из космоса — он все еще в планах?

— Этот эксперимент все еще в планах, но мы будем его делать в рамках холдинга. Ранее мы планировали его реализовать совместно с IT-холдингом Т1, но наше с ними сотрудничество в прошлом году прекратилось ввиду смены руководства и изменения их стратегии.

Тем не менее мы понимаем, что спрос на такого рода услуги и технические решения есть, и в этом направлении продолжаем работу. Она без внешнего финансирования объективно замедлилась, но она ведется, и надеемся, что в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг" в июле такой эксперимент получится провести. Но пока четких дат у нас нет — здесь скорее зависит не от моего желания, а от технической готовности наших изделий.

— Вы также говорили о планах развернуть инфраструктуру в регионах РФ, в том числе наземные приемные станции.

— Данные планы исходили из того, что у нас будут инвестиции со стороны Т1. Они не состоялись, так что нам пришлось отказаться от этих планов. Мы сейчас заходим в регионы больше с точки зрения производственных площадок. В частности, Воронеж — один из таких кейсов, потому что в июне прошлого года никаких планов по выходу в Воронеж у нас не было.

— А Рязань? Там же аэрокосмическая долина…

— Да, с аэрокосмической долиной мы работаем, являемся ее резидентами. Также мы понимаем все возможности, которые предоставляет Рязанская область для такого производства, как наше. Мы даже рассматриваем площадку в районе аэропорта Протасово — это возможный вариант для локализации нашего производства, потому что оно явно будет не в Москве. В Москве, в нашем головном офисе, мы хотим сформировать R&D-центр международного уровня в сфере аэрокосмоса, здесь будут основные разработки. А именно производственные процессы мы, конечно, вынесем в другие регионы, поближе к нашим потребителям и местам, где планируется осуществлять запуски наших ракет-носителей.

— Ваша климатическая компания SR CMS недавно запустила сервис для мониторинга парниковых газов. Уже успели зафиксировать какой-то спрос? Как дальше будет развиваться направление?

— Да, все верно, мы в марте запустили сервис. Он получил очень активный отклик и большой резонанс. Стало понятно, что подобный сервис необходим и интересен российским компаниям (в частности, в нефтегазовом секторе) и государственным учреждениям. Сейчас основной вопрос — наличие уникальных данных. Мы пока не имеем своих аппаратов на орбите, используем данные с зарубежных спутников. Где-то мы фактически дублируем ту информацию, которая и так есть в интернете, но мы здесь смогли создать более удобный интерфейс, более удобный программный продукт для российских пользователей. Мы его будем насыщать данными, в том числе уникальными данными с космических аппаратов и наземных станций измерения, для того чтобы предоставлять нашим клиентам уникальный продукт.

— Говоря "уникальные данные", вы имеете в виду, что они будут поступать с собственной инфраструктуры, в том числе на орбите? Или речь скорее идет о своих методах обработки данных для получения из них ценной информации?

— Речь идет и о том, и о том, причем есть данные не только с наших космических аппаратов, но и с коммерческих аппаратов, которые не публикуют в открытых источниках свою информацию. К примеру, сейчас снимки ДЗЗ мы закупаем. Также мы прорабатываем сейчас возможность закупки климатических данных с зарубежных спутниковых группировок параллельно с созданием нашей собственной.

Задача проекта SR CMS — стать площадкой-агрегатором всех данных по выбросам парниковых газов в России. Уже сейчас в наш сервис подгружены все данные о выбросах парниковых газов из реестра Росприроднадзора. Мы сейчас говорим только про Россию, но у нас есть ряд потенциальных партнеров, которые, имея свои данные о выбросах парниковых газов, могли бы их подключить к нашему порталу

В завершение скажу, что SR CMS успешно прошел экспертизу Агентства инноваций Москвы на инновационность, и мы сейчас планируем пилотный проект с одним из крупных регионов ЦФО.

— Расскажите, какими перспективными разработками у вас занимается подразделение SR Data?

— Мы наблюдаем на рынке следующую тенденцию: компании, которые занимаются аэрофотосъемкой, идут в ДЗЗ, а те компании, которые занимались только космосом, идут в аэрофотосъемку. И как раз сейчас SR Data развивает свои продукты, делает новую версию SR Data 3.0, которая позволит работать не только с космическими снимками, но и со снимками, полученными с помощью беспилотников. Это необходимо для большинства наших клиентов, потому что для каких-то задач нужны спутниковые снимки с большой площадью, но маленьким пространственным разрешением, а для других — сверхвысокое разрешение на очень ограниченной территории, и для этого правильнее использовать беспилотники. Поэтому здесь мы расширяем возможности нашего программного обеспечения. Кстати, недавно оно вошло в реестр отечественного ПО.

Кроме того, мы за этот год проделали большую работу в юридическом плане, то есть были получены лицензии на осуществление космической деятельности для компаний SR Rockets, SR Satellites и SR Data. Также мы получили IT-аккредитацию, а ряд наших "дочек" вошел в перечень малых технологических компаний. В целом мы видим, что государство создает весьма благоприятные условия для развития технологий и компаний, подобных нашей.

В этом году мы стремимся попасть в так называемый перечень технологических компаний — "национальных чемпионов". Это быстрорастущие технологические компании, которым более четырех лет и выручка которых составляет более 300 млн рублей в год

— Какие планы на ближайший год?

— В первую очередь мы хотим завершить цикл испытаний нашего ракетного двигателя, чтобы он стал не просто прототипом или результатом опытно-конструкторских работ, а полноценным продуктом. Также мы хотим за это время получить полноценные криогенные баки высокого давления — решить основные технологические барьеры в создании собственной ракеты-носителя.

По спутниковому направлению, конечно, хочется, чтобы мы все эти три [вышеперечисленных] аппарата успешно запустили и они эффективно отработали как демонстраторы, подтвердили характеристики планируемых спутниковых группировок. По направлению дронов мы хотим улучшить наши характеристики по защите объектов, перейти к комплексным решениям. И по работе с данными нам интересно расширить количество сервисов и начать полноценно продавать данные и аналитику, потому что в отличие от других проектов SR Data полностью выходит из цикла разработки в цикл роста продаж. Это фактически не венчурный проект, это уже просто бизнес: мы предлагаем рынку продукт, который может пользоваться массовым спросом.

Конечно же, нам как компании важно расти. В прошлом году мы выросли в шесть раз, а по итогам этого года ставим для себя амбициозную цель ускорить рост и вырасти более чем в десять раз. У нас есть такие возможности — выручка за первые два квартала уже превышает показатели всего предыдущего года.