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Интерфакс-АВН

Исходящая от КНДР угроза не останется без внимания - президент Южной Кореи

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Юн Сок Ёль
Юн Сок Ёль.
Источник изображения: avatars.mds.yandex.net

Гонконг. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Сеул не оставит без внимания угрозу, исходящую от Северной Кореи, и будет защищать людей посредством прочного союза с США, заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ель.

"Правительство не оставит без внимания угрозу, исходящую от Северной Кореи", - цитирует Юн Сок Еля агентство "Ренхап".

По его словам, Южная Корея будет укреплять союз с США и расширять сотрудничество с международным сообществом, чтобы сдержать северокорейские угрозы.

"Мы будем поддерживать жесткую готовность и реагировать на провокации решительно (...). Опираясь на более прочный союз РК (Республики Корея - ИФ) и США и сотрудничество с международным сообществом, мы будем твердо защищать свободу и безопасность нашего народа", - добавил президент.

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Южная Корея
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