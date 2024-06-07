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Интерфакс-АВН

Катар и Египет добиваются от ХАМАС официального ответа на озвученное Байденом предложение по Газе - СМИ

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Боевики ХАМАС. Фото Reuters
Боевики ХАМАС. Фото Reuters.

Вашингтон. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани и глава разведки Египта Аббас Камель в среду в Дохе обсудили с представителями ХАМАС озвученное президентом США Джо Байденом предложение Израиля по заложникам и прекращению огня в секторе Газа, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

"Источник, информированный о встрече в Дохе, сообщил, что пока прорыва нет, и усилия по достижению соглашения продолжаются", - говорится в сообщении.

Катар, и Египет - два ключевых посредника в непрямых переговорах между Израилем и ХАМАС - заявили, что реакция движения на выступление Байдена была положительной, но оно до сих пор не дало официального ответа на это предложение.

Портал пишет, что глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявил в после встречи, что группа рассмотрит "искренне и позитивно" любое предложение, основанное на прекращении войны и выводе израильских войск из Газы.

В сообщении отмечается, что, как ожидается, официальные представители ХАМАС и других палестинских группировок, таких, как "Исламский джихад", прибудут в Каир позднее на этой неделе для дополнительных переговоров.

Axios обращает внимание, что ранее в Доху для встреч с катарскими и египетскими посредниками прибыл директор ЦРУ Билл Бернс, а в Каир для переговоров с египетскими официальными лицами о заложниках и соглашении о прекращении огня прибыл координатор Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгерк.

Накануне советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил журналистам, что В США ждут ответа от ХАМАС на предложение по урегулированию конфликта в секторе Газа.

"Мы ждем ответа от ХАМАС" - сказал Салливан. - Ответственность лежит на ХАМАС, и будет лежать до тех пор, пока мы не получим от них официального ответа".

Он выразил надежду, что "в конце концов они поймут, что лучший путь к прекращению этой войны, возвращению всех заложников, увеличению гуманитарной помощи - это принять это предложение".

Как сообщалось, 31 мая Байден предложил план прекращения огня в секторе Газа, состоящий из трех фаз. Первая рассчитана на шесть недель и предусматривает установление перемирия, освобождение части израильских заложников в обмен на сотни палестинских заключенных, увеличение поставок гуманитарной помощи, начало переговоров о бессрочном прекращении боевых действий.

В ходе второй фазы Израиль должен вывести все силы из Газы, а палестинские группировки - освободить оставшихся заложников.

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Египет
Израиль
Катар
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