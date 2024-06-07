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ТАСС

Минэнерго Украины обвинило FT в работе на Россию из-за статьи про украинскую энергетику

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Источник изображения: Александр Полегенько/ ТАСС, архив

В ведомстве заявили, что данные, приведенные в материале, недостоверны и манипулятивны, а правдивая информация смешана с ложью

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Министерство энергетики Украины обвинило британскую газету Financial Times в якобы работе в интересах России из-за статьи о состоянии украинской энергетики.

"5 июня в британском издании Financial Times вышла статья под названием "Россия уничтожила более половины энергетики Украины", которая имеет признаки информационно-психологической операции, носит манипулятивный характер и продвигает нарративы врага", - говорится в сообщении, опубликованном в среду в телеграм-канале ведомства.

Минэнерго Украины утверждает, что приведенные в материале данные недостоверны и манипулятивны, так как издание ссылается на анонимные источники в украинском правительстве.

Ведомство также считает, что правдивая информация в публикации смешана с ложью, а приведенный в ней призыв неназванного украинского чиновника "готовиться к жизни в холоде и темноте" направлен на распространение страха и паники среди населения Украины.

1 июня российские войска нанесли массированный удар по энергетическим объектам Украины. Как утверждают чиновники, это привело к снижению генерирующих электрических мощностей на 1,2 ГВт. Впоследствии компания "Укрэнерго" сообщила о введении с 3 июня лимитов потребления электроэнергии с 18:00 до 00:00 (совпадает с мск) в регионах Украины.

В начале мая на Украине ввели ограничения для промышленных объектов из-за дефицита в энергосетях и призывали граждан экономить электроэнергию, но это не помогло, и вскоре начали вводить графики отключений для бытовых потребителей по всей стране. 2 июня глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупредил, что на предстоящей неделе ситуация в энергетической системе Украины ухудшится и возникнет серьезный дефицит, который не сможет покрыть ни собственная генерация, ни импорт. С начала июня Украина из-за значительных повреждений собственных объектов генерации и возросшего в связи с жаркой погодой потребления вынуждена значительно увеличить поставки электричества из-за рубежа. 

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Страны
Россия
Украина
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