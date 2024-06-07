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ТАСС

Источник: три малых ракетных корабля - носителя "Калибров" пополнят Балтфлот в 2024 году

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МРК "Козельск" буксируют на "Пеллу"
МРК "Козельск" буксируют на "Пеллу".
Источник изображения: RedJak / fleetphoto.ru

Ожидается, что на БФ поступят малые ракетные корабли "Козельск" и "Буря" проекта 22800, а также "Ставрополь" проекта 21631

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Ударные возможности Балтийского флота (БФ) в 2024 году будут увеличены за счет поступления трех малых ракетных кораблей (МРК). Об этом ТАСС сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

"До завершения 2024 года на БФ планируется поступление МРК "Козельск" и "Буря" проекта 22800, а также МРК "Ставрополь" проекта 21631", - уточнил он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Строительство МРК "Козельск" и "Буря" ведет ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла". МРК "Ставрополь" строится на Зеленодольском судостроительном заводе. Каждый из готовящихся к передаче МРК несет универсальный корабельный стрельбовый комплекс 3С14 на 8 крылатых ракет "Калибр-НК".

Ранее в пресс-службе БФ сообщили, что в 2024 году боевые возможности Балтфлота будут увеличены за счет поступления трех кораблей и подводной лодки. Другой источник ранее сообщил ТАСС, что в случае с подводной лодкой речь идет о субмарине "Великие Луки" проекта 677 постройки "Адмиралтейских верфей", которая также является носителем крылатых ракет семейства "Калибр". 

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22800 МРК
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