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Интерфакс-АВН

Иран выполнял все обязательства по СВПД, это США в одностороннем порядке вышли из соглашения - Путин

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Флаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране.
Источник изображения: © AP Photo / Vahid Salemi

Москва уговаривала Тегеран не делать резких шагов по выходу из СВПД - Путин

Санкт-Петербург. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин считает необоснованными обвинения Ирана в нарушении условий ядерной сделки, поскольку из соглашения вышли именно США.

"Иран выполнял все взятые на себя обязательства по известному соглашению (совместный всеобъемлющий план действий - ИФ). К Ирану невозможно предъявить какие-то претензии. Затем США решили в одностороннем порядке выйти из соглашения", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями ведущих мировых информагентств в Санкт-Петербурге.

Путин напомнил при этом, что "европейцы продолжали требовать от Ирана, чтобы он выполнял взятые на себя обязательства". "Вы уж меня простите, но это какой-то бред. Не Иран же вышел из соглашения, Соединенные Штаты вышли, президент Трамп взял и принял решение выйти из этого соглашения", - сказал президент РФ.

Тем не менее, отметил Путин, Россия уговаривала иранскую сторону соблюдать условия ядерной сделки, хотя позиция Тегерана была понятна.

"Знаете, даже мы уговаривали Иран не совершать никаких резких шагов, не выходить из этого соглашения, чтобы не обострять отношения с Европой", - подчеркнул глава государства, заметив, что раскрывает определенную тайну.

"Мы уговаривали Иран соблюдать соглашение: так будет спокойнее, только хуже для вас будет. Но про себя я всегда думал: почему иранцы должны соблюдать, если другие выходят", - добавил президент.

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Иран
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Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
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